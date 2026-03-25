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    Gold glänzt plötzlich wieder

    Öl rauscht ab, Gold schießt nach oben: Ausgerechnet Donald Trumps Signal zu Iran-Verhandlungen entfacht neue Fantasie am Markt. Jetzt rückt sogar ein extremes Goldman-Sachs-Ziel wieder in den Fokus.

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    Edemetall - Gold glänzt plötzlich wieder
    Foto: Dalle (KI-Bild) - OpenAI

    Was für ein Stimmungsumschwung am Rohstoffmarkt! Der Goldpreis ist am Mittwoch kräftig gestiegen und hat damit viele Anleger überrascht. Während der Ölpreis nach Aussagen von Donald Trump zu möglichen Verhandlungen mit dem Iran stark nachgab, griffen Investoren bei Gold wieder beherzt zu.

    Der Spotpreis für das Edelmetall legte zuletzt um 2,56 Prozent auf 4.588 US-Dollar je Unze zu. Noch dynamischer fiel die Bewegung bei den Futures aus. Die Gold-Futures für April kletterten um mehr als 4 Prozent auf 4.597,7 US-Dollar. Damit meldet sich Gold nach dem jüngsten Rücksetzer eindrucksvoll zurück.

    Auslöser dieser Entwicklung war eine überraschende Entspannung bei den Inflationssorgen. Trump sagte am Dienstagabend, die USA und der Iran seien "aktuell in Verhandlungen" und deutete an, Teheran wolle ein Friedensabkommen schließen. Zugleich erklärte er, er habe von seiner jüngsten Drohung mit Angriffen auf die iranische Energie-Infrastruktur Abstand genommen, "da wir gerade verhandeln". Auf Nachfrage ergänzte Trump: "Sie reden mit uns und sie reden vernünftig."

    Der Markt reagierte sofort. Brent fiel um rund 6 Prozent auf 98,31 US-Dollar je Barrel und WTI gab um etwa 5 Prozent auf 87,65 US-Dollar nach. Sinkende Ölpreise dämpfen die Sorge vor anhaltend hoher Inflation. Genau das machte Gold plötzlich wieder attraktiver. Auch der US-Dollar-Index zeigte sich etwas schwächer und gab in den frühen asiatischen Handelsstunden um 0,17 Prozent nach.

    Die Lage bleibt spannend: Trotz der jüngsten Erholung liegt Gold noch immer rund 17 Prozent unter seinem Hoch von Ende Januar. Für Goldman Sachs passt der Rücksetzer jedoch ins historische Muster. Die Bank verweist auf gestiegene Zinserwartungen und eine hohe Marktvolatilität als Belastungsfaktoren. Gerade Gold-ETFs reagierten laut Rohstoffexperte Daan Struyven besonders sensibel auf das Zinsumfeld.

    Vor allem der Ausblick ist brisant: Goldman Sachs bleibt strukturell bullish und hält an der Prognose fest, dass der Goldpreis bis Jahresende auf 5.400 US-Dollar steigen könnte. Als Treiber werden vor allem die anhaltenden Käufe der Notenbanken genannt, die sich stärker in Vermögenswerte mit geringeren geopolitischen und finanziellen Risiken umschichten wollen.

    Damit steht fest: Der jüngste Anstieg ist mehr als nur eine technische Gegenbewegung. Geben Öl und der US-Dollar weiter nach und spielen geopolitische Risiken den Notenbanken in die Karten, könnte Gold schneller als erwartet in den Rallye-Modus zurückkehren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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