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    Macron drängt Iran zu Verhandlungen und zur Deeskalation

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron fordert Iran zu Verhandlungen und Deeskalation
    • Ende der Angriffe und Schutz der Energieinfrastruktur
    • Er fordert Rückkehr zweier inhaftierter Franzosen
    Macron drängt Iran zu Verhandlungen und zur Deeskalation
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Im 1. und 3. Absatz wurde die deutsche Schreibweise des Namens des iranischen Präsidenten korrigiert.)

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian gesprochen und ihn zu einer Verhandlungslösung im Krieg mit den USA und Israel aufgefordert. Er habe den Iran aufgefordert, "sich in gutem Glauben an Verhandlungen zu beteiligen, um einen Weg zur Deeskalation zu ebnen", teilte Macron auf der Plattform X mit. Verhandlungen sollten einen Rahmen schaffen, "der es ermöglicht, den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms sowie seiner Aktivitäten zur Destabilisierung der Region gerecht zu werden".

    "Ich habe erneut darauf hingewiesen, dass es unbedingt notwendig ist, die inakzeptablen Angriffe auf die Länder der Region zu beenden, die Energie- und zivile Infrastruktur zu schützen und die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederherzustellen", sagte Macron. Außerdem forderte er den Iran auf, so schnell wie möglich die Rückkehr zweier über längere Zeit vom Iran inhaftierter Franzosen zu ermöglichen, die seit Monaten in der französischen Botschaft in Teheran festsitzen.

    Es ist bereits das dritte Mal, dass Macron seit Ausbruch des Iran-Kriegs den Kontakt zu Peseschkian sucht, um auf Deeskalation und einen diplomatischen Ausweg zu drängen./evs/DP/zb





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