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    Treibstofflager am Flughafen Kuwait nach Drohnenangriff in Brand

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohne trifft Treibstofflager am Flughafen Kuwait
    • Regierung meldet geringen Schaden und keine Verletzten
    • Notfallpläne und Feuerwehr am Flughafen sofort aktiviert
    Treibstofflager am Flughafen Kuwait nach Drohnenangriff in Brand
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Am internationalen Flughafen von Kuwait ist bei einem Drohnenangriff ein Treibstofflager getroffen worden und in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge halte sich der Schaden in Grenzen und es gebe keine Verletzten, teilte die Regierung auf der Plattform X mit. Notfallpläne und Feuerwehr seien sofort aktiviert worden, hieß es unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Alle relevanten Kräfte seien am Flughafen am Rande von Kuwait-Stadt im Einsatz.

    Die Behörden machten keine Angaben zum mutmaßlichen Angreifer. Allerdings attackiert das iranische Militär seit Beginn des Iran-Kriegs mit Raketen und Drohnen immer wieder Ziele in den Staaten des Persischen Golfs, die es als US-Verbündete betrachtet. Dabei gerieten auch mehrfach Flughäfen ins Visier, etwa das wichtige Drehkreuz in Dubai. Die USA und Israel führen seit rund dreieinhalb Wochen Krieg gegen den Iran.

    Die Luftabwehr in Saudi-Arabien fing in der Nacht mehrere Drohnen ab, zudem auch eine ballistische Rakete, wie das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mitteilte./jbz/DP/zb





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