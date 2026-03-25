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    Befestigungsexperte Fischer baut Produktion in Asien aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Fischer baut Produktionsstandorte in Asien aus
    • Neue Werke in Bengaluru Dammam und Taicang geplant
    • Über 100 Mitarbeitende an neuen Standorten angekündigt
    Befestigungsexperte Fischer baut Produktion in Asien aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    WALDACHTAL/ (dpa-AFX) - Die für ihre Dübel bekannte Unternehmensgruppe Fischer aus dem Nordschwarzwald baut ihre Produktion in Asien aus. Im indischen Bengaluru startet eine neue Produktion mit dem Schwerpunkt auf Installationssysteme, wie das Unternehmen für Befestigungstechnik in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) mitteilte. Mit demselben Fokus soll eine große neue Produktion Anfang Mai auch in Dammam in Saudi-Arabien eröffnen.

    Am Standort im chinesischen Taicang wiederum sei vor kurzem eine neue Produktionslinie für Schwerlast-Befestigungen und Bauwerkssanierung in Betrieb genommen worden, hieß es weiter. Ab Mai solle die Lieferung für den chinesischen Markt starten, ab November dann für ganz Asien.

    "Der breit angelegte Ausbau unserer Produktion in Asien ist ein wichtiger Schritt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Kundennähe weiter zu stärken", sagte Klaus Fischer, Eigentümer der Unternehmensgruppe, laut Mitteilung. "Gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage erhalten lokale Produktionsstandorte eine immer höhere Bedeutung."

    Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen an den neuen Standorten arbeiten, teilte ein Sprecher mit. Andere Standorte würden nicht verkleinert oder geschlossen.

    Die für Dübel und Technik-Baukästen bekannte Gruppe hat vergangenes Jahr mit einem leicht gesunkenen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 4.800 Menschen, hat weltweit 51 operative Gesellschaften und exportiert in etwa 120 Länder./kre/DP/zb






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