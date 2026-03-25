Befestigungsexperte Fischer baut Produktion in Asien aus

WALDACHTAL/ (dpa-AFX) - Die für ihre Dübel bekannte Unternehmensgruppe Fischer aus dem Nordschwarzwald baut ihre Produktion in Asien aus. Im indischen Bengaluru startet eine neue Produktion mit dem Schwerpunkt auf Installationssysteme, wie das Unternehmen für Befestigungstechnik in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) mitteilte. Mit demselben Fokus soll eine große neue Produktion Anfang Mai auch in Dammam in Saudi-Arabien eröffnen.

Am Standort im chinesischen Taicang wiederum sei vor kurzem eine neue Produktionslinie für Schwerlast-Befestigungen und Bauwerkssanierung in Betrieb genommen worden, hieß es weiter. Ab Mai solle die Lieferung für den chinesischen Markt starten, ab November dann für ganz Asien.