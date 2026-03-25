    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kabinett soll Klimaschutzprogramm beschließen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kabinett beschließt Klimaschutzprogramm mit Lücke
    • Recht auf Reparatur für Waschmaschinen verpflichtend
    • Psychosoziale Begleitung für Opfer im Verfahren
    Kabinett soll Klimaschutzprogramm beschließen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Kabinett will am Mittwoch ein neues Klimaschutzprogramm beschließen. Darin führt die Bundesregierung aus, wie sie ihre Klimaziele erreichen will. Bislang ist dies nicht gewährleistet. Probleme machen insbesondere der Gebäude- und Verkehrsbereich. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) will das Programm nach dem Kabinettsbeschluss der Öffentlichkeit präsentieren (12.00 Uhr).

    Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Nach jüngsten Daten des Umweltbundesamts dürfte aber nur ein Rückgang um 62,6 Prozent erreicht werden.

    Regierung will Recht auf Reparatur stärken

    Ebenfalls beraten werden soll über einen Gesetzentwurf zum Recht auf Reparatur. Hersteller bestimmter Produkte wie etwa Waschmaschinen sollen künftig verpflichtet werden, diese während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren - unabhängig von der Produktgarantie. Außerdem müssen die Geräte so konstruiert sein, dass man sie auch reparieren kann.

    Auch aus dem Justizministerium stammt ein Vorhaben zur psychosozialen Begleitung. Opfer schwerer Straftaten sollen künftig ohne großen Aufwand Unterstützung durch Psychologen, Sozialarbeiter und vergleichbar geschulte Fachkräfte erhalten, die ihnen während des Gerichtsverfahrens zur Seite stehen.

    Daneben will das Kabinett die Voraussetzungen für Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer schaffen. Damit diese möglich sind, sind zeitweise Ausnahmen von normalerweise geltenden Lärmschutzregelungen nötig.

    Außerdem geht es um ein Sportfördergesetz: Eine unabhängige Agentur soll künftig über die Verteilung von Steuer-Millionen und Strukturen im deutschen Spitzensport entscheiden und ihn so effizienter und international wieder wettbewerbsfähiger machen./hrz/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kabinett soll Klimaschutzprogramm beschließen Das Kabinett will am Mittwoch ein neues Klimaschutzprogramm beschließen. Darin führt die Bundesregierung aus, wie sie ihre Klimaziele erreichen will. Bislang ist dies nicht gewährleistet. Probleme machen insbesondere der Gebäude- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     