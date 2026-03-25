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    Fach-Bündnis fordert besseren Schutz vor Alkohol-Schäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Verfügbarkeit reduzieren Werbung einschränken Preise
    • Konsequente Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer
    • Flächendeckende Prävention und Behandlung stärken
    Fach-Bündnis fordert besseren Schutz vor Alkohol-Schäden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMM (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus mehreren Organisationen hat einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Schäden durch Alkoholkonsum gefordert. Die Verfügbarkeit von Alkohol müsse verringert, Werbung eingeschränkt werden, hieß es in einem Positionspapier, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS/Hamm) veröffentlichte. Auch die Preise für alkoholische Getränke sollten angehoben werden. Außerdem seien Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer konsequent auszubauen, Frühintervention und Behandlung zu stärken.

    Das Positionspapier unter DHS-Federführung haben Fachorganisationen aus den Bereichen Suchthilfe, Medizin, Psychologie und Sozialer Arbeit mitgezeichnet, darunter die Bundesärztekammer, die Deutsche Krebshilfe und die Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, wie eine Sprecherin der Dachorganisation in Hamm schilderte.

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    "Seit Jahrzehnten werden Chancen vertan"

    Prävention helfe nachweislich. Das gelte nicht nur für Vorbeugung mit individuellem Ansatz, sondern auch für Maßnahmen, die äußere Bedingungen festlegten. Diese wichtige Steuerungsmöglichkeit sei aber bisher in Deutschland kaum genutzt worden. "Seit Jahrzehnten wird hier die Chance vertan, Kosten in Milliardenhöhe einzusparen und die Gesundheit von Menschen zu verbessern und Leid zu vermeiden", kritisierte Hans-Jürgen Rumpf von der DHS in einer Mitteilung.

    Es sollten zudem flächendeckend präventive Gesundheitsangebote aufgebaut werden - neben der medizinischen und psychosozialen Versorgung. Alkohol kann nach DHS-Angaben verheerende Folgen nicht nur für die Gesundheit der Betroffenen verursachen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft - mit jährlich rund 57 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Kosten./wa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 106,7 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 34,96 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,556GBP. Von den letzten 9 Analysten der Diageo Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von +8,11 %/+58,98 % bedeutet.




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