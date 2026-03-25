Ölpreis fällt nach Trump-Aussagen wieder unter 100 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind nach erneuten Ankündigungen von Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai rutschte nach den Trump-Äußerungen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.

Im frühen Handel lag er mit 99,57 Dollar knapp fünf Prozent unter dem Niveau vom Dienstagabend. In der Nacht war er zeitweise um circa sieben Prozent bis auf fast 97 Dollar gefallen.