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    Ölpreis fällt nach Trump-Aussagen wieder unter 100 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen nach Trumps Verhandlungen mit Iran
    • Brent rutschte unter 100 Dollar auf 99,57 im Handel
    • Vor dem Konflikt 60-70, später fast 120 Dollar
    Ölpreis fällt nach Trump-Aussagen wieder unter 100 Dollar
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind nach erneuten Ankündigungen von Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai rutschte nach den Trump-Äußerungen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.

    Im frühen Handel lag er mit 99,57 Dollar knapp fünf Prozent unter dem Niveau vom Dienstagabend. In der Nacht war er zeitweise um circa sieben Prozent bis auf fast 97 Dollar gefallen.

    Während des seit mehreren Wochen andauernden Iran-Kriegs war der Preis bereits kurzzeitig fast auf 120 Dollar geklettert. Vor Beginn des Konflikts hatte er noch mehrere Monate lang zwischen 60 und 70 Dollar gelegen. Durch den Krieg verteuerten sich auch die Preise für Kraftstoffe wie Benzin und Diesel sowie für Heizöl deutlich.

    Trump hatte zuvor auf Fragen von Journalisten gesagt, die Iraner seien zu Verhandlungen bereit: "Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen." Zuvor hatte der Iran diese Bereitschaft bestritten, nach den neuerlichen Trump-Aussagen gab es zunächst keinen offiziellen Kommentar aus Teheran./mi/DP/zb




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