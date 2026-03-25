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    Polizei zieht positive Bilanz nach Castor-Großeinsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Störungsfreier Castor-Transport von Jülich nach Ahaus
    • Polizei zieht positive Bilanz des Großeinsatzes
    • 152 Castorbehälter, Demos mit 27 380 und 15 Teilnehmern
    Polizei zieht positive Bilanz nach Castor-Großeinsatz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNSTER/JÜLICH (dpa-AFX) - Die Polizei hat nach dem weitgehend störungsfreien Atommüll-Schwerlasttransport durch Nordrhein-Westfalen eine positive Bilanz des Großeinsatzes gezogen. Der erste Castor-Transport von Jülich nach Ahaus im Münsterland sei am späten Dienstagabend ohne besondere Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei Münster mit. Insgesamt sollen in nächster Zeit 152 Castor-Behälter verlagert werden.

    An einer Demonstration von Atomkraftgegnern in Jülich nahmen laut Polizei 27 Personen teil, an zwei Demonstrationen in Ahaus beteiligten sich demnach insgesamt rund 380 Menschen. Zu einer weiteren Versammlung in Duisburg kamen laut Polizei 15 Teilnehmer. Die Aktionen seien störungsfrei verlaufen.

    Auf der 170 Kilometer langen Strecke von Jülich nach Ahaus sei es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen, hieß es. Diese seien durch den Transport bei Nacht so gering wie möglich gehalten worden. Der Konvoi erreichte gegen 2.00 Uhr das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus./dot/DP/zb





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    Polizei zieht positive Bilanz nach Castor-Großeinsatz Die Polizei hat nach dem weitgehend störungsfreien Atommüll-Schwerlasttransport durch Nordrhein-Westfalen eine positive Bilanz des Großeinsatzes gezogen. Der erste Castor-Transport von Jülich nach Ahaus im Münsterland sei am späten Dienstagabend …
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