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    HORNBACH Holding trotzt Krise: Starkes Wachstum in schwierigen Zeiten

    Trotz schwierigem Konsumumfeld setzt HORNBACH seinen Wachstumskurs fort: Umsatzplus, stabile Erträge, mehr Märkte, höhere Online-Anteile und steigende Marktpräsenz.

    HORNBACH Holding trotzt Krise: Starkes Wachstum in schwierigen Zeiten
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Der Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8% auf 6.434 Mio. EUR, mit Wachstum in allen Regionen und vier neuen Filialen
    • Das bereinigte EBIT lag mit 264,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, trotz gestiegener Kosten, und die Handelsspanne blieb stabil bei 35,0%
    • Die Umsätze des größten Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt wuchsen um 4,0%, wobei die Marktanteile in Deutschland und Europa weiter ausgebaut wurden
    • Im Jahr 2025/26 wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte eröffnet, und die Online-Umsätze stiegen um 7,1% auf 771,4 Mio. EUR, was 12,7% des Gesamtumsatzes ausmacht
    • Die Entwicklung wurde durch ein herausforderndes Konsumumfeld beeinflusst, jedoch trägt das Geschäftsmodell mit Fokus auf Projekt- und Profikunden zur Resilienz bei
    • Die Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen erhöhte sich auf 176, die Verkaufsfläche wächst auf 2.118 T qm, und die Mitarbeiterzahl stieg leicht auf 25.524 Personen

    Der nächste wichtige Termin, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26, bei HORNBACH Holding ist am 25.03.2026.

    Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,25EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.574,12PKT (+0,07 %).


    HORNBACH Holding

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340





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