HORNBACH Holding trotzt Krise: Starkes Wachstum in schwierigen Zeiten

Der Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8% auf 6.434 Mio. EUR, mit Wachstum in allen Regionen und vier neuen Filialen

Das bereinigte EBIT lag mit 264,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, trotz gestiegener Kosten, und die Handelsspanne blieb stabil bei 35,0%

Die Umsätze des größten Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt wuchsen um 4,0%, wobei die Marktanteile in Deutschland und Europa weiter ausgebaut wurden

Im Jahr 2025/26 wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte eröffnet, und die Online-Umsätze stiegen um 7,1% auf 771,4 Mio. EUR, was 12,7% des Gesamtumsatzes ausmacht

Die Entwicklung wurde durch ein herausforderndes Konsumumfeld beeinflusst, jedoch trägt das Geschäftsmodell mit Fokus auf Projekt- und Profikunden zur Resilienz bei

Die Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen erhöhte sich auf 176, die Verkaufsfläche wächst auf 2.118 T qm, und die Mitarbeiterzahl stieg leicht auf 25.524 Personen

Der nächste wichtige Termin, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26, bei HORNBACH Holding ist am 25.03.2026.

Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,25EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.574,12PKT (+0,07 %).





