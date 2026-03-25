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    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING: Vaudoise-Gruppe erzielt Rekordjahr!

    Die Vaudoise-Gruppe setzt 2025 neue Bestmarken: Rekordgewinn, starkes Wachstum und solide Kapitalbasis ebnen den Weg für weitere Expansion und Kundenvorteile.

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING: Vaudoise-Gruppe erzielt Rekordjahr!
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Vaudoise-Gruppe erzielte 2025 ein historisches Jahresergebnis von CHF 156,3 Millionen, ein Anstieg von 16,7 % im Vergleich zu 2024
    • Der Umsatz stieg um 5,7 % auf CHF 1’518,8 Millionen, hauptsächlich durch Zuwächse im Nichtleben- und Sonstigen-Geschäft
    • Das Eigenkapital erreichte mit CHF 2’655,5 Millionen ein Rekordniveau, ein Plus von 5,8 %
    • Die Gewinnweitergabe an Kunden beträgt CHF 40 Millionen, inklusive einer Prämienrabattaktion von 10 % für Motorfahrzeugversicherte in den Jahren 2026–2027
    • Die Gruppe ist stark kapitalisiert mit einem SST-Quotienten von 344 %, was die solide Finanzlage unterstreicht
    • Für 2026 wird ein weiteres Umsatzwachstum erwartet, die Diversifikation durch die Übernahme der Procimmo Group AG wird weiter vorangetrieben

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING ist am 06.04.2026.

    Der Kurs von VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 852,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 851,00EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.


    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING

    -0,06 %
    +0,12 %
    +6,10 %
    +11,15 %
    +49,21 %
    +100,24 %
    +102,86 %
    +362,12 %
    ISIN:CH0021545667WKN:A0ETZV





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