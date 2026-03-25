Kursgewinne erwartet - Medien: USA legen Iran Plan für Kriegsende vor

DAX.............zum Start der finalen Krisenwoche

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260323072249-chart-dax-23-03-2026.jpg

Für diese Woche lege ich mich mal sehr weit aus dem Fenster, Der interessierte Leser erinnert sich ja, das bezogen auf Krisen, nach 4 Wochen das untere Niveau wieder nach oben verlassen werden wird. Dazu aber zum WE eine Info, bin jetzt schonmal gespannt wie es sich entwickeln wird.

Die aktuelle Situation IRAN/HORMUS, hat sich am WE weiter verschlechtert. Dieses spiegelt sich im Kurs des DAX, wie auch beim GOLD wieder.

Habe mal in der Vergangenheit gekramt um die retraces zum letzten Zwischenhoch besser anlegen zu können, und siehe da, es passt auf das 38iger, danach kleiner Hochlauf um dann runter zum 61iger bei 21991 zu fallen. Theoretisch wäre es nun soweit, das sich hier ein Boden ausbildet. Ich gehe davon aus, das um KOs unten abzuholen, es noch etwas unter das 61ifer geht um dann zu steigen. Favorisiere wieder ein "W", somit liegt die Nackenlinie um ca. 22360. Von da an dann nochmal runter um dann final wieder anzusteigen. Jederzeit kann meine hervorragende Theorie natürlich durch erweizterte Eskalation im IRAN zunichte gemacht werden. Aber da nur fallende Kurse die Welt nicht weiter bringt, wird der Markt den Konflikt als gegeben einpreisen (siehe UKRAINE) und er wird wieder zum normalen Trading zurück kehren. Für short ist es meiner Meinung nach zu spät, das hätte man am Rücklauf des 38igers eintüten sollen.

Ich mache Seitenlinie, weil ich schon bei 22300 bei verschiedenen Posis auf long gegangen bin.





PS: Meine longausrichtung betrifft Beiersdorf, Mercedes, Fielmann und zalando. Hier erwarte ich, da sich das depot, aktuell auf Seerohrtiefe unter Wasser, wieder zu einem schönen Kreutfahrtschiff entwickeln wird. Kommt gut durch den Tag.