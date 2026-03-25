JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 14,05EUR auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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