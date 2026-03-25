JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 14,05EUR auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 € , was eine Steigerung von +28,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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