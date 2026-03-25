Critical Infrastructure Technologies und Juno Industries unterzeichnen Joint-Venture-Vereinbarung zur Entwicklung und Einführung einer autonomen, auf die Arktis ausgerichteten Nexus-Plattform

- Joint Venture zur Entwicklung und Vermarktung einer für die Arktis geeigneten Nexus-Plattform namens „Polar Nexus“

- Errichtung einer Anlage in British Columbia zur Unterstützung der Integration der Polar Nexus und Durchführung von Tests in der Arktis

- Entwicklung der Polar Nexus-Plattform zur Unterstützung der Kommunikation in der Arktis und zur Bereitstellung von Überwachungssystemen für Verteidigung und Industrie

*KI-generiertes Bild zu Illustrationszwecken

Vancouver, BC – 25. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Juno Industries („Juno“) unterzeichnet hat, um gemeinsam eine für den Einsatz in der Arktis geeignete Version der Nexus-Plattform des Unternehmens zu entwickeln und zu vermarkten, die unter dem Markennamen „Polar Nexus“ vertrieben werden soll.

Das Joint Venture wird zu gleichen Teilen CiTech und Juno gehören und wird sich in erster Linie der Weiterentwicklung des Polar Nexus-Systems widmen, sodass dieses unter arktischen bzw. extremen Umweltbedingungen getestet und eingesetzt werden kann. Das Joint Venture wird zudem bestrebt sein, Kunden und Partner aus dem Verteidigungs- und Gewerbesektor in ganz Nordamerika, die für den Einsatz des Polar Nexus-Systems in Frage kommen, zu ermitteln.

Im Rahmen der Vereinbarung wird CiTech eine Einheit der Nexus-Plattform beistellen und Unterstützung bei den technischen Planungsarbeiten bieten, um das System für arktische Umweltbedingungen zu adaptieren. Juno wird 450.000 Dollar beisteuern. Juno und CiTech werden im Rahmen des Joint Ventures gemeinsam an der Entwicklung von neuem geistigem Eigentum arbeiten, das die Einsatzfähigkeit des Systems unter arktischen Bedingungen, den Einbau von Sensoren sowie die Skalierung des Systemeinsatzes beinhaltet.