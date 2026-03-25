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    CEPD fordert neuen Verwaltungsrat bei DocMorris für mehr Erfolg

    Nach dramatischen Kursverlusten fordert CEPD einen Neustart im Verwaltungsrat von DocMorris – mit neuen Köpfen, klarer Verantwortung und frischem strategischem Kurs.

    CEPD fordert neuen Verwaltungsrat bei DocMorris für mehr Erfolg
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • CEPD schlägt eine umfassende Neuaufstellung des Verwaltungsrats der DocMorris AG vor, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
    • Der aktuelle Verwaltungsrat wird für die Kursverluste von 98% in den letzten fünf Jahren verantwortlich gemacht, insbesondere wegen wiederholter Strategie- und Prognosefehler.
    • CEPD, größter Aktionär, beantragt die Ablösung von Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli und die Neuwahl eines sechsköpfigen Verwaltungsrats, darunter den designierten Präsidenten Dr. Fritz Oesterle.
    • Die vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über Expertise in Gesundheitswesen, E-Commerce, Digitalisierung und strategischer Transformation, um den Wandel bei DocMorris voranzutreiben.
    • CEPD kritisiert die bisherige Governance und das Verhalten des aktuellen Verwaltungsrats, insbesondere die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, sowie einseitige Entscheidungen ohne Abstimmung.
    • Die Aktionäre werden zur Teilnahme an der Generalversammlung am 12. Mai 2026 aufgerufen, um eine echte Neuausrichtung des Verwaltungsrats zu unterstützen und das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen.






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