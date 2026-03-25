21 0 Kommentare CEPD fordert neuen Verwaltungsrat bei DocMorris für mehr Erfolg

Nach dramatischen Kursverlusten fordert CEPD einen Neustart im Verwaltungsrat von DocMorris – mit neuen Köpfen, klarer Verantwortung und frischem strategischem Kurs.

CEPD schlägt eine umfassende Neuaufstellung des Verwaltungsrats der DocMorris AG vor, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Der aktuelle Verwaltungsrat wird für die Kursverluste von 98% in den letzten fünf Jahren verantwortlich gemacht, insbesondere wegen wiederholter Strategie- und Prognosefehler.

CEPD, größter Aktionär, beantragt die Ablösung von Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli und die Neuwahl eines sechsköpfigen Verwaltungsrats, darunter den designierten Präsidenten Dr. Fritz Oesterle.

Die vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über Expertise in Gesundheitswesen, E-Commerce, Digitalisierung und strategischer Transformation, um den Wandel bei DocMorris voranzutreiben.

CEPD kritisiert die bisherige Governance und das Verhalten des aktuellen Verwaltungsrats, insbesondere die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, sowie einseitige Entscheidungen ohne Abstimmung.

Die Aktionäre werden zur Teilnahme an der Generalversammlung am 12. Mai 2026 aufgerufen, um eine echte Neuausrichtung des Verwaltungsrats zu unterstützen und das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen.





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