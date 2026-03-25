ZEAL Network: 2025 wächst zweistellig und treibt Geschäftsmodell-Diversifizierung voran
ZEAL setzt 2025 seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: zweistellige Zuwächse, neue Wachstumstreiber und eine klare Prognose für weiteres Plus in 2026.
Foto: Tipp24 AG
- ZEAL wächst 2025 zweistellig mit einem Umsatzanstieg von 16 % auf 218,5 Mio. € und einem EBITDA-Wachstum von 11 % auf 68,8 Mio. €
- Das Kerngeschäft der Lotterievermittlung bleibt die wichtigste Wachstumsquelle, mit einer Steigerung der aktiven Kunden um 8 % auf 1,558 Mio. und einer Umsatzsteigerung im Lotteriebereich um 16 % auf 195,3 Mio. €
- Die Soziallotterie Traumhausverlosung hat sich seit 2024 als bedeutender Wachstumstreiber etabliert, mit einem Transaktionsvolumen von 38,9 Mio. € im Jahr 2025
- Das Games-Geschäft wurde durch den Ausbau des Portfolios um 400 Titel auf über 650 Spiele und Partnerschaften mit bekannten Entwicklern um 46 % auf 14,4 Mio. € Umsatz erweitert
- ZEAL investierte 2025 verstärkt in den Ausbau der Kundenbasis, gewann 1.171.000 Neukunden, wobei die Akquisitionskosten je Neukunden bei 46,47 € lagen
- Für 2026 prognostiziert ZEAL einen Umsatz zwischen 250 und 260 Mio. € sowie ein EBITDA von 70 bis 75 Mio. €, mit Fokus auf weiteres Wachstum und Diversifikation des Geschäftsmodells
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei ZEAL Network ist am 25.03.2026.
Der Kurs von ZEAL Network lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,05 % im
Plus.
+3,99 %
+3,67 %
+1,80 %
-3,27 %
+18,57 %
+40,68 %
+15,90 %
+17,74 %
+1.902,36 %
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