Ernst Russ AG: Geschäftszahlen 2025 jetzt veröffentlicht – alle Details!
2025 bestätigt der Konzern seine starke Position: hohe Profitabilität, solide Bilanz, optimierte Flotte und klare Wachstumsstrategie prägen die Entwicklung.
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- Der Konzern erzielte im Jahr 2025 Umsatzerlöse von 158,1 Mio. EUR und ein EBIT von 96,4 Mio. EUR, wobei die Prognosen bestätigt wurden.
- Die Eigenkapitalquote liegt bei 79,1 %, die Liquidität bei 114,3 Mio. EUR, und der Charter Backlog beträgt 448,6 Mio. EUR mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 26 Monaten.
- Die Flottenauslastung beträgt 97,7 %, mit durchschnittlichen Chartereinnahmen von 18.135 USD pro Tag, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.
- Die Flotte wurde auf 25 Schiffe optimiert, zwei Neubauten wurden bestellt, und es gab eine deutliche Reduktion nicht-strategischer Minderheitsbeteiligungen.
- Für 2026 werden Umsatzerlöse zwischen 145 Mio. EUR und 160 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 34 Mio. EUR und 44 Mio. EUR erwartet.
- Das Unternehmen setzt auf Diversifikation, langfristige Charterverträge und nachhaltige Renditen, was durch den Erwerb neuer Schiffe und eine stabile Finanzlage unterstützt wird.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Ernst Russ ist am 25.03.2026.
Der Kurs von Ernst Russ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1800EUR das entspricht einem Minus von -1,37 % seit der Veröffentlichung.
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