hGears Gruppe steigert EBITDA 2025 durch Effizienz- & Kostensenkung
2025 war für hGears ein Jahr mit rückläufigem Umsatz, aber spürbaren Effizienzgewinnen. Ein Blick auf Margen, Cashflow und Ausblick zeigt ein ambivalentes Bild.
- Der Konzernumsatz der hGears Gruppe sank 2025 um 4,1 % auf 91,8 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund geringerer Volumina im e-Bike-Bereich.
- Trotz Umsatzrückgang konnte der bereinigte Bruttogewinn um 3,6 % auf 42,0 Mio. EUR gesteigert werden, mit einer verbesserten Marge von 45,7 %.
- Das bereinigte EBITDA stieg deutlich um 216 % auf 1,6 Mio. EUR, die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 1,7 %.
- Der Free Cashflow lag bei -3,3 Mio. EUR, beeinflusst durch eine rechnungslegungsbedingte Umgliederung von 2,1 Mio. EUR.
- Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 31,9 %, die liquiden Mittel betrugen 8,7 Mio. EUR.
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 80 und 90 Mio. EUR sowie ein negatives bereinigtes EBITDA von -3 bis 0 Mio. EUR erwartet.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0550EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
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