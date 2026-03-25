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    hGears Gruppe steigert EBITDA 2025 durch Effizienz- & Kostensenkung

    2025 war für hGears ein Jahr mit rückläufigem Umsatz, aber spürbaren Effizienzgewinnen. Ein Blick auf Margen, Cashflow und Ausblick zeigt ein ambivalentes Bild.

    hGears Gruppe steigert EBITDA 2025 durch Effizienz- & Kostensenkung
    • Der Konzernumsatz der hGears Gruppe sank 2025 um 4,1 % auf 91,8 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund geringerer Volumina im e-Bike-Bereich.
    • Trotz Umsatzrückgang konnte der bereinigte Bruttogewinn um 3,6 % auf 42,0 Mio. EUR gesteigert werden, mit einer verbesserten Marge von 45,7 %.
    • Das bereinigte EBITDA stieg deutlich um 216 % auf 1,6 Mio. EUR, die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 1,7 %.
    • Der Free Cashflow lag bei -3,3 Mio. EUR, beeinflusst durch eine rechnungslegungsbedingte Umgliederung von 2,1 Mio. EUR.
    • Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 31,9 %, die liquiden Mittel betrugen 8,7 Mio. EUR.
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 80 und 90 Mio. EUR sowie ein negatives bereinigtes EBITDA von -3 bis 0 Mio. EUR erwartet.

    Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0550EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.


    hGears

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