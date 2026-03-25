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    Wienerberger: 10 Jahre strategischer Wandel im Geschäftsbericht 2025

    Trotz globaler Unsicherheiten baut Wienerberger 2025 seine Stärke aus: strategisch transformiert, wachstumsstark im Dach- und Rohrgeschäft und klar auf nachhaltige Infrastruktur fokussiert.

    Wienerberger: 10 Jahre strategischer Wandel im Geschäftsbericht 2025
    Foto: Wienerberger AG
    • Im Jahr 2025 erzielte Wienerberger trotz makroökonomischer Unsicherheiten einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein EBITDA von 754 Mio. €, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.
    • Das Unternehmen hat sich in den letzten zehn Jahren strategisch transformiert und ist heute führend in Infrastruktur- und Renovierungslösungen, wobei mehr als die Hälfte des Umsatzes aus Dachlösungen und Rohrsystemen stammt.
    • Das Dachgeschäft entwickelte sich 2025 zu einem zentralen Wachstumstreiber, inklusive erfolgreicher Integration von Terreal und der Übernahme von GSEi in Frankreich, um die Position im Solarbereich zu stärken.
    • Das Rohrsystemgeschäft zeigte eine starke Performance, konnte Margen auch bei rückläufiger Neubautätigkeit halten und investiert kontinuierlich in moderne, nachhaltige Produktionstechnologien.
    • Für die Zukunft sieht Wienerberger langfristige Wachstumschancen in der Modernisierung der Energie- und Wasserinfrastruktur, der Dekarbonisierung von Gebäuden sowie der Sanierung des europäischen Wohnungsbestands.
    • Wienerberger ist der weltweit größte Ziegelproduzent, Marktführer bei Tondachziegeln in Europa und bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa, mit über 20.000 Mitarbeitern und 200 Produktionsstandorten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,130EUR das entspricht einem Plus von +1,49 % seit der Veröffentlichung.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894





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