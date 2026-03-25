ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Lanxess auf 'Overweight'; 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan hebt Lanxess Kursziel auf 18 Euro
- Rating von Underweight auf Overweight erhöht
- Produktionsausfälle in Asien stärken Preise
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,09 % und einem Kurs von 14,75 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +18,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -37,40 %/+43,97 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
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Denke ich auch, es wird noch mal einen Swingtrade runter auf 12-13 geben, dann lassen die Shortseller vollends los und dann geht's über die 20.
Am 14. November 2025 hat uns die Causeway Capital Holdings LLC mit Sitz
in Wilmington, Delaware, USA, mitgeteilt, am 10. November 2025 die Betei-
ligungsschwelle von 15 % überschritten zu haben und zu diesem Zeitpunkt
insgesamt über indirekte Beteiligungen 15,10 % der Stimmrechte am Kapital
der LANXESS AG zu halten.
Marktkapitalisierung aktuell nur noch rd. 1 Mrd. € ; das EBITDA wird mit rd. 530 Mio. € angegeben, d.h. für 3x EBITDA könnte die Lanxess-Bude bei Verkauf über den Tisch gehen.