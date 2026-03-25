JPMorgan hebt Lanxess auf 'Overweight'; 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,09 % und einem Kurs von 14,75 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +18,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -37,40 %/+43,97 % bedeutet.