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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Vage Hoffnung auf Deeskalation treibt Aktienkurse
    • US-Plan zu Iran führt zu Dax und Ölpreisbewegung
    • Asiatische Märkte legen zu, Nasdaq verliert wegen KI
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Im Plus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten dürfte den Aktienmärkten zur Wochenmitte steigende Kurse bescheren. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Der Broker IG taxierte den Dax daraufhin zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher bei 22.900 Punkten. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne.

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    USA: - LEICHT IM MINUS - Nach der Erholung zu Wochenbeginn haben die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückzug angetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte um seinen Schlusskurs vom Vortag und ging 0,18 Prozent tiefer mit 46.124,06 Punkten aus dem Handel. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der letztlich 0,37 Prozent auf 6.556,37 Punkte verlor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.002,45 Punkte nach unten - auch angesichts neuer Sorgen in der Softwarebranche wegen des Themas Künstliche Intelligenz (KI).

    ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch wegen der vagen Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex im späten Handel Nikkei 225 fast drei Prozent an. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland umfasst, zog etwas mehr als ein Prozent an. In Hongkong gab es ebenfalls Gewinne - wenn auch etwas geringere.

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    DAX 22636,91 -0,07%
    XDAX 22871,55 0,37%
    EuroSTOXX 50 5581,29 0,13%
    Stoxx50 4842,01 0,49%

    DJIA 46124,06 -0,18%
    S&P 500 6556,37 -0,37%
    NASDAQ 100 24002,45 -0,77%
    °

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    RENTEN:

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    Bund-Future 125,66 +0,24% °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1593 -0,13%
    USD/Yen 159,00 0,19%
    Euro/Yen 184,33 0,06%
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    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 71.187 0,95%
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    ROHÖL:

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    Brent 100,10 -4,39 USD WTI 89,19 -3,16 USD °

    /zb




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