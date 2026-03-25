Kryptohandel bei SMARTBROKER+: 24/7, günstige Konditionen, kostenlose Wallet

Ja: Die Marktbewegungen sind teilweise heftig und Kryptowährungen scheinen ihren eigenen Regeln zu folgen. Zwar haben die digitalen Währungen im Vergleich zu bereits erreichten Höchstständen deutlich an Wert verloren – viele Anlegerinnen und Anleger sehen darin aber weiterhin spannende Chancen und die Möglichkeit, das Portfolio um eine weitere Anlageklasse zu erweitern.

Wer sich mit dem Gedanken trägt, jetzt in Bitcoin, Ethereum oder Solana zu investieren: Über SMARTBROKER+ geht das ganz einfach. Wer bereits ein Depot bei SMARTBROKER+ hat, kann über die App in wenigen Klicks eine kostenlose Wallet eröffnen. In dieser werden die gekauften Kryptos gespeichert. Kaufen und verkaufen funktioniert ähnlich einfach wie zum Beispiel bei Aktien. Diese (und alle weiteren Wertpapiere) liegen jedoch in einem Depot, das von der Baader Bank geführt wird, während die Wallet von der Tangany GmbH bereitgestellt wird. Tangany ist von der BaFin für den Kryptohandel lizenziert und somit ebenfalls ein renommierter Partner der Smartbroker AG.

Der Vorteil, wenn Depot und Wallet bei einem Online-Broker genutzt werden ist, dass man mit wenigen Klicks seine gesamten Bestände in einer App einsehen kann. Auch die Abrechnungen landen übersichtlich an einem Ort.

Auch die Konditionen bei SMARTBROKER+ dürften viele Krypto-Interessierte überzeugen: Auf den Handel mit Kryptowährungen werden 0,90 Prozent vom Kurswert berechnet, dazu der Auf- oder Abschlag des Handelsplatzes. Bei kleinen Orders unter 500 Euro fällt noch 1 Euro Mindermengenzuschlag an – immer plus marktübliche Spreads.

Die Auswahl ist mit rund 40 Coins recht umfangreich, gehandelt werden kann 24/7 an sieben Tagen pro Woche.

Was natürlich nicht außer Acht gelassen werden sollte: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Kurse sind hochvolatil und erfordern mitunter starke Nerven. Auch an den Krypto-Börsen kann es zu Ausfällen kommen und nicht alle Informationen, die man zum Kryptohandel im Netz finden kann, sind auch seriös. Daher: Kryptowährungen sollten immer nur als Beimischung zu einem diversifizierten Depot betrachtet werden, Prognosen über mögliche Kursentwicklungen sind mit Vorsicht zu genießen und so schnell, wie man vielleicht einerseits Gewinne machen kann, muss man andererseits bei heftigen Abwärtsbewegungen auch wieder große Verluste in Kauf nehmen.

Wer allerdings auf der Suche nach einem verlässlichen, in Deutschland beheimateten Broker mit Krypto-Wallet ist, sich eine einfach bedienbare App wünscht und bei den Kosten vielleicht sogar zweimal hinschaut: Einfach ausprobieren, Depotführung und Wallet sind kostenlos!