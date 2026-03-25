Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse in 2026 geplant
- Trotz Gewinnrückgang Dividende 40 Cent je Aktie
- Gewinn fiel um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro
- Umsatz einstelliger Bereich, Ebitda 19 bis 21 Prozent
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik will trotz eines Gewinnrückgangs seinen Aktionären für das Jahr 2025 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 40 Cent je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena zur Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer geringeren Dividende gerechnet. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro. Jenoptik hatte bereits im Februar Eckdaten bekannt gegeben, die der Konzern nun bestätigte. Die Jahresziele 2026 konkretisierte das Unternehmen.
Der Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlich. Der Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich zulegen. Davon sollen 19 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. 2025 hatte die Marge 18,4 Prozent betragen. Mit Zuwächsen rechnet das Unternehmen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility. Allerdings sei das laufende Geschäftsjahr unverändert durch hohe Marktunsicherheiten aufgrund von schwer abschätzbaren makroökonomischen und politischen Entwicklungen beeinflusst, warnte das Unternehmen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 26,06 auf Tradegate (25. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -24,62 %/+14,86 % bedeutet.
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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