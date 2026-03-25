    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse in 2026 geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Trotz Gewinnrückgang Dividende 40 Cent je Aktie
    • Gewinn fiel um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro
    • Umsatz einstelliger Bereich, Ebitda 19 bis 21 Prozent
    Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse in 2026 geplant
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik will trotz eines Gewinnrückgangs seinen Aktionären für das Jahr 2025 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 40 Cent je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena zur Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer geringeren Dividende gerechnet. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro. Jenoptik hatte bereits im Februar Eckdaten bekannt gegeben, die der Konzern nun bestätigte. Die Jahresziele 2026 konkretisierte das Unternehmen.

    Der Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlich. Der Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich zulegen. Davon sollen 19 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. 2025 hatte die Marge 18,4 Prozent betragen. Mit Zuwächsen rechnet das Unternehmen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility. Allerdings sei das laufende Geschäftsjahr unverändert durch hohe Marktunsicherheiten aufgrund von schwer abschätzbaren makroökonomischen und politischen Entwicklungen beeinflusst, warnte das Unternehmen./mne/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Long
    23,81€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 11,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,22€
    Basispreis
    0,02
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jenoptik

    +8,40 %
    +6,41 %
    -7,51 %
    +35,07 %
    +8,38 %
    -18,41 %
    -7,31 %
    +88,73 %
    +38,30 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 26,06 auf Tradegate (25. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -24,62 %/+14,86 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse in 2026 geplant Der Technologiekonzern Jenoptik will trotz eines Gewinnrückgangs seinen Aktionären für das Jahr 2025 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 40 Cent je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     