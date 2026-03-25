DAX zögert mit weiterem Anstieg

Zwar konnten sich die wichtigsten Börsen weltweit zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholen, doch der Konflikt im Nahen Osten ist weiterhin ungelöst. Eine weitere Eskalation bleibt möglich.

Die Situation wird zusätzlich durch wirtschaftliche Faktoren verschärft. Wichtige US-Aktienindizes sind zuletzt deutlich gefallen, während gleichzeitig Erdöl knapper und damit teurer geworden ist. Das erhöht den Druck auf US-Präsident Donald Trump.

Erholung bleibt fragil

Vor diesem Hintergrund ist jede Erholung am Aktienmarkt mit Vorsicht zu betrachten. Auch beim DAX könnten steigende Kurse schnell wieder in neue Verluste umschlagen.

Kurzfristig wäre ein Anstieg bis zur runden Marke von 23.000 Punkten denkbar. Doch von dort aus wächst das Risiko, dass die Kurse wieder nachgeben – zunächst in Richtung 21.513 Punkte und im weiteren Verlauf sogar bis auf 21.080 Punkte.

Wichtige Marken entscheiden über den Trend

Für eine nachhaltigere Erholung müsste der DAX auf Tagesbasis über 23.200 Punkte steigen. Erst dann könnte die nächste wichtige Hürde bei 23.968 Punkten erreicht werden. In diesem Bereich verlaufen auch wichtige Durchschnittslinien, die von vielen Anlegern als Orientierung genutzt werden.

Fazit: Vorsicht bleibt angebracht

Die Lage an den Märkten bleibt angespannt. Zwar gibt es erste Stabilisierungstendenzen, doch die geopolitischen Risiken sind weiterhin hoch. Anleger sollten daher weiterhin mit starken Schwankungen rechnen und die weitere Entwicklung genau beobachten.

Aktuelle Lage

DAX bei 22.636 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 15 auf "Extreme Fear"

Tagesanalyse:

RSI: um 32 - Sell MACD: -494 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 22.764 / 23.000 / 23.180 und 23.351 Punkte Punkten, nach unten bei 22.000 / 21.890 / 21.722 und 21.513 Punkten. Gaps bei 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (23. März 2026): Bei 31,99% (steigend) (Vortag: 31,28%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 23.200 Punkten platzieren, Stopp bei 22.900 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7SSV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,81 - 7,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 21.858,83 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 21.858,83 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.636,92 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9KAA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,80 - 11,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.769,20 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.769,20 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.636,92 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,83 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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