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    Occidental Petroleum

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    Großer Ausbruch im Gange

    Starke Erholung seit 2020

    Ausgehend vom Tief bei 8,52 US-Dollar im Jahr 2020 konnte sich die Aktie deutlich erholen und bis in den Bereich von 73,50 US-Dollar steigen. Dort verläuft jedoch der übergeordnete Abwärtstrend, der bislang nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

    Nach einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung sorgt der aktuelle Nahostkonflikt nun wieder für steigendes Interesse. In dieser Woche unternimmt die Aktie einen neuen Versuch, nach oben auszubrechen.

    Wichtige Marke für ein Kaufsignal

    Ein entscheidender Punkt liegt bei 65,10 US-Dollar. Sollte die Aktie dieses Niveau überschreiten, könnte dies ein wichtiges Kaufsignal auslösen. In diesem Fall wären weitere Kursanstiege auf 77,13 US-Dollar und darüber hinaus bis auf 87,67 US-Dollar möglich.

    Mit Blick auf die mittlere bis lange Frist sehen einige Beobachter sogar Chancen auf Kurse im dreistelligen Bereich. Voraussetzung dafür wäre eine anhaltende Erholung, die ihren Ursprung in den Tiefständen von 2020 hat.

    Risiken bleiben – aber derzeit weniger wahrscheinlich

    Natürlich gibt es auch ein negatives Szenario: Sollte die Aktie unter die jüngsten Tiefs von 39,09 US-Dollar fallen, könnten die Kurse weiter bis auf 25,03 US-Dollar nachgeben.

    Aktuell wird dieses Risiko jedoch als weniger wahrscheinlich eingeschätzt – vor allem aufgrund der geopolitischen Lage und der damit verbundenen Unterstützung für den Energiesektor.

    Fazit: Spannende Perspektive im Energiesektor

    Occidental Petroleum steht an einem entscheidenden Punkt. Der mögliche Ausbruch aus einem über Jahre bestehenden Abwärtstrend macht die Aktie besonders interessant. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung stark von äußeren Faktoren wie der geopolitischen Lage und den Ölpreisen abhängig.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 65,10 US-Dollar

    Kursziele : 77,13/87,67 Punkte

    Renditechance via DU8KZH : 180 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Occidental Petroleum Corp. (Monatschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 63,26 // 65,10 // 71,19 // 77,13 US-Dollar
    Unterstützungen: 53,88 // 50,87 // 45,81 // 39,09 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU8KZH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,00 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 49,8874 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp.
    KO-Schwelle: 49,8874 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,37 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 87,67 US-Dollar
    Hebel: 5,25 Kurschance: + 180 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DJ50GM Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 73,4681 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp.
    KO-Schwelle: 73,4681 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,37 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,94 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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