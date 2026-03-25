Großer Ausbruch im Gange

Nach einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung sorgt der aktuelle Nahostkonflikt nun wieder für steigendes Interesse. In dieser Woche unternimmt die Aktie einen neuen Versuch, nach oben auszubrechen.

Ausgehend vom Tief bei 8,52 US-Dollar im Jahr 2020 konnte sich die Aktie deutlich erholen und bis in den Bereich von 73,50 US-Dollar steigen. Dort verläuft jedoch der übergeordnete Abwärtstrend, der bislang nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Wichtige Marke für ein Kaufsignal

Ein entscheidender Punkt liegt bei 65,10 US-Dollar. Sollte die Aktie dieses Niveau überschreiten, könnte dies ein wichtiges Kaufsignal auslösen. In diesem Fall wären weitere Kursanstiege auf 77,13 US-Dollar und darüber hinaus bis auf 87,67 US-Dollar möglich.

Mit Blick auf die mittlere bis lange Frist sehen einige Beobachter sogar Chancen auf Kurse im dreistelligen Bereich. Voraussetzung dafür wäre eine anhaltende Erholung, die ihren Ursprung in den Tiefständen von 2020 hat.

Risiken bleiben – aber derzeit weniger wahrscheinlich

Natürlich gibt es auch ein negatives Szenario: Sollte die Aktie unter die jüngsten Tiefs von 39,09 US-Dollar fallen, könnten die Kurse weiter bis auf 25,03 US-Dollar nachgeben.

Aktuell wird dieses Risiko jedoch als weniger wahrscheinlich eingeschätzt – vor allem aufgrund der geopolitischen Lage und der damit verbundenen Unterstützung für den Energiesektor.

Fazit: Spannende Perspektive im Energiesektor

Occidental Petroleum steht an einem entscheidenden Punkt. Der mögliche Ausbruch aus einem über Jahre bestehenden Abwärtstrend macht die Aktie besonders interessant. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung stark von äußeren Faktoren wie der geopolitischen Lage und den Ölpreisen abhängig.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 65,10 US-Dollar

Kursziele : 77,13/87,67 Punkte

Renditechance via DU8KZH : 180 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Occidental Petroleum Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8KZH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,00 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,8874 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp. KO-Schwelle: 49,8874 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 87,67 US-Dollar Hebel: 5,25 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50GM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,4681 US-Dollar Basiswert: Occidental Petroleum Corp. KO-Schwelle: 73,4681 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,94 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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