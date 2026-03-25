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    Microsoft

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    Anleger flüchten weiter

    Vom KI-Gewinner zur Korrektur

    Noch bis September beziehungsweise Oktober letzten Jahres gehörte Microsoft zu den großen Gewinnern im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Kurs stieg auf ein Rekordhoch von 555,45 US-Dollar.

    Allerdings bildete sich auf diesem Niveau ein sogenanntes Doppelhoch – ein Muster, das oft auf eine mögliche Trendwende hinweist. In der Folge fiel die Aktie zurück und erreichte eine wichtige Unterstützungszone bei 387,50 US-Dollar sowie den viel beachteten 200-Wochen-Durchschnitt.

    Diese wichtige Marke konnte jedoch nicht gehalten werden und wurde zuletzt nach unten durchbrochen.

    Weitere Rückgänge möglich

    Durch den Bruch dieser Unterstützung hat sich das Risiko für weitere Kursverluste erhöht. Aus heutiger Sicht könnten die Kurse zunächst auf 344,79 US-Dollar fallen. Sollte auch dieses Niveau nicht halten, rückt ein noch tiefer liegender Bereich um 333,60 US-Dollar in den Fokus. Dort verläuft ein langfristiger Trend, der bereits seit Ende Dezember 2018 besteht.

    Optionen für Anleger

    Für Anleger ergeben sich daraus unterschiedliche Möglichkeiten: Wer von weiter fallenden Kursen ausgeht, könnte auf sinkende Preise setzen. Andere könnten gezielt auf niedrigeren Kursniveaus einsteigen, in der Hoffnung auf eine spätere Erholung.

    Langfristiger Trend bleibt positiv

    Trotz der aktuellen Schwächephase bleibt das langfristige Bild der Microsoft-Aktie positiv. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt – auch wenn es kurzfristig zu deutlichen Schwankungen kommen kann.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 370,00 US-Dollar

    Kursziele : 344,79/333,60 Punkte

    Renditechance via DU878H : 110 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 387,50 // 408,96 // 418,95 // 432,33 US-Dollar
    Unterstützungen: 372,54 // 366,89 // 344,79 // 333,60 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DJ6ADH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,25 - 3,26 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 337,91 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 337,91 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 374,55 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,94 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU878H Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,10 - 3,11 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 410,5224 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 410,5224 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 374,55 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 333,60 US-Dollar
    Hebel: 10,18 Kurschance: + 110 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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