Die größten Aufsteiger der Woche vom 18.03.-25.03.2026 in der wO Community
Foto: Robert - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DroneShield
Monatsperformance: +22,55 %
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Platz 1
Diginex
Monatsperformance: -13,30 %
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Platz 2
Netlist
Monatsperformance: +69,72 %
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Platz 3
Energiekontor
Monatsperformance: -10,71 %
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Platz 4
The Platform Group
Monatsperformance: -25,48 %
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Platz 5
BioNTech
Monatsperformance: -20,17 %
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Platz 6
BRANICKS Group
Monatsperformance: -26,45 %
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Platz 7
Novo Nordisk
Monatsperformance: -2,72 %
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Platz 8
TUI
Monatsperformance: -13,02 %
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Platz 9
ImmunityBio
Monatsperformance: -35,11 %
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Platz 10
InflaRx
Monatsperformance: +19,11 %
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Platz 11
InnoCan Pharma Corporation
Monatsperformance: -14,10 %
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Platz 12
Bitcoin
Monatsperformance: +4,62 %
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Platz 13
BYD
Monatsperformance: +9,53 %
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Platz 14
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