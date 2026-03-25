Goldpreis
Gold mit Rally: +1,60 % in 24h auf 4.545,66 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,60 % auf 4.545,66 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,87 %
|1 Monat
|-12,40 %
|3 Monate
|+0,48 %
|1 Jahr
|+50,92 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.723,54USD. Heute, bei 4.545,66USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.374,0USD geworden – ein Plus von +163,74 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt und überwiegend technisch geprägt. Der Tageschart zeigt Überverkauftheit; Fibonacci-Levels deuten auf ein mögliches Reboundpotenzial, unterstützt von Oszillatoren. Einige Beiträge diskutieren, dass Goldverkäufe Liquidität für andere Geschäfte freisetzen könnten; andere nennen fundamentale Faktoren als Kursanker. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl belegt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|353,05EUR
|+2,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,32EUR
|+1,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|254,32EUR
|+1,60 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|368,08EUR
|+2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,78EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|571,65EUR
|+2,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|377,52EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,86EUR
|+0,93 %
|Long
|1
|0,00
|128,37EUR
|+3,46 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,10EUR
|-0,03 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.