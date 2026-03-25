Gold mit Rally: +1,60 % in 24h auf 4.545,66 USD

+1,60 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,87 % 1 Monat -12,40 % 3 Monate +0,48 % 1 Jahr +50,92 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.545,66. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.723,54USD. Heute, bei 4.545,66USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.374,0USD geworden – ein Plus von +163,74 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt und überwiegend technisch geprägt. Der Tageschart zeigt Überverkauftheit; Fibonacci-Levels deuten auf ein mögliches Reboundpotenzial, unterstützt von Oszillatoren. Einige Beiträge diskutieren, dass Goldverkäufe Liquidität für andere Geschäfte freisetzen könnten; andere nennen fundamentale Faktoren als Kursanker. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl belegt.