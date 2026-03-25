Silber mit Rally: +5,74 % in 24h auf 73,12 USD

+5,74 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,48 % 1 Monat -16,02 % 3 Monate +2,37 % 1 Jahr +121,51 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 73,12. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,03225USD. Heute notiert Silber bei 73,12USD. Ihr Einsatz wäre nun 31.745,5USD wert – ein Zuwachs von +217,45 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Fundamentale Treiber sind China-Export-Beschränkungen, steigender Industriebedarf, Lagerbewegungen und COMEX-Delivery. Technisch wird Überverkauftheit gesehen; eine schrittweise Erholung wird erwartet. Die 14-Tage-Performance wird nicht numerisch genannt; Diskutiert werden Bereiche von ca. 60–70 Tiefen bis 80–90 Aufwärtsbereiche (Schwellen 70, 83, 90).