Silberpreis
Silber mit Rally: +5,74 % in 24h auf 73,12 USD
Silber springt um +5,74 % nach oben auf 73,12 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,48 %
|1 Monat
|-16,02 %
|3 Monate
|+2,37 %
|1 Jahr
|+121,51 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,03225USD. Heute notiert Silber bei 73,12USD. Ihr Einsatz wäre nun 31.745,5USD wert – ein Zuwachs von +217,45 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Fundamentale Treiber sind China-Export-Beschränkungen, steigender Industriebedarf, Lagerbewegungen und COMEX-Delivery. Technisch wird Überverkauftheit gesehen; eine schrittweise Erholung wird erwartet. Die 14-Tage-Performance wird nicht numerisch genannt; Diskutiert werden Bereiche von ca. 60–70 Tiefen bis 80–90 Aufwärtsbereiche (Schwellen 70, 83, 90).
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|353,05EUR
|+2,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,32EUR
|+1,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|254,32EUR
|+1,60 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|368,08EUR
|+2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,78EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|571,65EUR
|+2,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|377,52EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,86EUR
|+0,93 %
|Long
|1
|0,00
|128,37EUR
|+3,46 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,10EUR
|-0,03 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.