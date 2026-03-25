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    Irans Militärführung weist Verhandlungen mit Trump zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Irans Militär weist Verhandlungsberichte zurück
    • US-Medien berichten von 15 Punkte Plan an Iran
    • Iran kündigt an sich niemals mit den USA zu arrangieren
    Irans Militärführung weist Verhandlungen mit Trump zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt. "Eure (eigenen) Konflikte haben die Stufe erreicht, dass ihr mit euch selbst verhandelt", sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt.

    Medienberichten zufolge hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab.

    "Weder werdet ihr in der Region investieren können, noch werdet ihr die früheren Preise für Energie und Öl wiedersehen", sagte der Militärsprecher. Die USA müssten akzeptieren, dass Irans Streitkräfte die Stabilität in der Region garantierten. Das "Vorgehen gegen das iranische Volk" müsse aus den "verdorbenen Köpfen" der Amerikaner verschwinden, sagte er. Man werde sich nicht mit der US-Regierung arrangieren. "Weder jetzt noch irgendwann sonst."/arb/DP/stk





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