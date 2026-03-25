Wachstum mit Ansage

Resolution Copper ist der nächste große Meilenstein: In den USA nehmen mehr und mehr Kupferprojekte durch Studien, Ressourcenschätzungen und behördliche Genehmigungen Kontur an. Die Größenordnungen sind mehr zu übersehen.

Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) gab im Februar die Ergebnisse einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Kupferprojekt Gunnison im Bergbaubezirk Cochise im US-Bundesstaat Arizona bekannt. Die Studie skizziert, wie eine konventionelle Tagebau-, Haufenlaugungs- und SX/EW-Anlage zur Herstellung von reinem Kupferkathodenmaterial für den US-Markt funktionieren kann. Über eine Minenlaufzeit von 21 Jahren sollen 3,2 Mrd. Pfund Kupfer produziert werden – zu Kosten, die auch bei Preisen deutlich unter dem aktuellen Marktniveau tragfähig wären.

Gunnison Copper treibt Kupferprojekt voran

Gunnison Copper war erst kurz zuvor in den Schlagzeilen: Ein Tochterunternehmen von Rio Tinto startete die Produktion in der Johnson Camp Mine von Gunnison, wo mit einem optimierten Haufenlaugungsverfahren gearbeitet wird.

Weder das alleinige Projekt von Gunnison selbst noch die Partnerschaft mit Rio Tinto sind derzeit Einzelfälle. Kupferunternehmen investieren in den USA und könnten die Produktion in den kommenden beiden Jahren deutlich hochfahren.

Noch deutlich mehr Schlagzeilen als die aktualisierte PEA zu Gunnison Copper machte eine wegweisende Entscheidung zum Projekt Resolution Copper. Das JV von Rio Tinto und BHP liegt ebenfalls in Arizona und gilt als größte Hoffnung Washingtons im Hinblick auf die Erlangung von Kupfersouveränität gegenüber China.

Resolution Copper konnte mit dem US Forest Service einen bundesstaatlichen Landtausch – der durch ein seit 2014 in Kraft befindliches Gesetz rechtlich möglich ist – abschließen, der als entscheidend für das seit Jahren brachliegende Projekt gilt. Der Landtausch umfasst die Übertragung von mehr als 5.400 Hektar ökologisch und kulturell sensiblem Land mit besonderen Arten und indianischen Kulturstätten zur Einbeziehung in Nationalwälder und nationale Naturschutzgebiete an den USFS und das Bureau of Land Management. Im Gegenzug erhielt Resolution über 2.400 Hektar Land angrenzend an die historische Magma-Kupfermine.