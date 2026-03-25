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    Apex Critical Metals beruft Zayn Kalyan in sein Board of Directors

    Apex Critical Metals beruft Zayn Kalyan in sein Board of Directors
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 25. März 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) freut sich, die Berufung von Herrn Zayn Kalyan in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

     

    Herr Kalyan ist eine versierte Führungskraft auf dem Gebiet der Geschäftsentwicklung und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmenswachstum. Er ist derzeit Chief Executive Officer und Direktor von Scorpio Gold Corporation, wo er die strategische Umstrukturierung und Transformation des Unternehmens verantwortete. Unter seiner Leitung konnte sich Scorpio Gold von einem angeschlagenen Junior-Bergbauunternehmen zu einem wachstumsstarken Goldexplorationsunternehmen entwickeln. Herr Kalyan begann seine Laufbahn als Software-Ingenieur und entwickelte Technologie-Startups von Grund auf, bevor er in das Finanzwesen wechselte. Seit 2014 ist er in leitenden Managementpositionen sowie im Board verschiedener börsennotierter Unternehmen tätig, wobei er seine Kompetenz in den Bereichen Unternehmensstrategie und Kapitalbeschaffung sowie im Ausbau von Unternehmen in einem frühen Entwicklungsstadium zu börsennotierten Wachstumsplattformen einbringt.

     

    „Wir freuen uns, Zayn im Board von Apex begrüßen zu dürfen“, so CEO Sean Charland. „Seine Erfahrung auf den Kapitalmärkten sowie seine Erfolgsbilanz bei der Finanzierung und Entwicklung von börsennotierten Unternehmen werden für Apex beim weiteren Ausbau seines Portfolios von kritischen Mineralprojekten und der Stärkung seiner strategischen Wachstumsinitiativen von großem Nutzen sein.“

     

    Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

     

    Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

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