RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler blieb am Dienstag optimistisch, was die Wachstumsmöglichkeiten des Energiekonzerns betrifft. Eine bedeutende Chance sieht der Experte zum Beispiel am Markt für Batteriespeicher, aber auch beim Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten und Erneuerbaren Energien./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:39 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 55,52EUR auf Tradegate (25. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62,50

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

