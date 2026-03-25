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    Armory Mining erwirbt geologische Daten für das Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia

    Armory Mining erwirbt geologische Daten für das Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, B.C. – 25. März 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FRA: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen historische Daten zu seinem Antimon-Gold-Projekt Riley Creek erworben hat und plant, eine detaillierte Analyse des Datensatzes unter Verwendung moderner Auswertungsmethoden und fortschrittlicher Software durchzuführen. Das Unternehmen geht davon aus, unverzüglich mit dieser Datenauswertung zu beginnen, und beabsichtigt, die zuvor angekündigten Arbeiten innerhalb der nächsten 90 Tage aufzunehmen.

     

    Historische geophysikalische Untersuchung

     

    Im Jahr 1995 führte Dighem über dem Konzessionsgebiet eine umfassende Flugvermessung durch, in deren Rahmen magnetometrische, elektromagnetische und radiometrische Daten erfasst wurden. Bei der Vermessung kam neben einem hochempfindlichen Cäsium-Magnetometer, einem 256-Kanal-Spektrometer und einem Vierkanal-Niederfrequenzempfänger das Multispulen- und Multifrequenz-System von Dighem zum Einsatz. Die Vermessung deckte etwa 575 Profilkilometer entlang in Ost-West-Richtung ausgerichteter Fluglinien im Abstand von 100 Metern ab.

     

    Die ursprüngliche Auswertung der Vermessungsdaten im Jahr 1997 identifizierte 11 Bereiche von Interesse auf der Grundlage geophysikalischer Anomalien und struktureller Komplexität. Die Arbeiten brachten mehrere Verwerfungssysteme, potenzielle Intrusionskontakte, radiometrische Anomalien und elektromagnetische Leiter zum Vorschein, die alle als aussichtsreich eingestuft wurden und eine anschließende Bewertung am Boden rechtfertigten.

     

    Modernes Datenanalyseprogramm

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten geophysikalischen Datensatz unter Verwendung aktueller Verarbeitungsalgorithmen und Interpretationstechniken zu digitalisieren und zu analysieren, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Vermessung noch nicht verfügbar waren. Fortschritte in der geophysikalischen Software bieten nun verbesserte Datenfilterung, dreidimensionale Modellierung und die Möglichkeit, mehrere Datensätze zu integrieren, was zusätzliche geologische Merkmale und Explorationsziele aufdecken könnte, die zuvor nicht identifiziert wurden.

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