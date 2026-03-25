JPMorgan kauft 48,8 Millionen Anteile – DroneShield-Aktie explodiert um 19 %

JPMorgan ist erneut bei DroneShield eingestiegen – und der Markt reagiert sofort. Der US-Bankgigant hält seit dem 20. März 48,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten, was einem Anteil von 5,29 Prozent entspricht und JPMorgan damit wieder zum Großaktionär macht. Denn die Bank war in der Vergangenheit bereits mehrfach ein- und wieder ausgestiegen – zuletzt war JPMorgan im Januar 2026 unter die Meldeschwelle gefallen. Die Aktie sprang daraufhin am Mittwoch in Sydney um 19,33 Prozent auf 4,26 australische Dollar – ein Großteil der Verluste der vergangenen Tage wurde damit in kürzester Zeit aufgeholt. Ein typisches Muster für diesen hoch volatilen Wert.

Der Einstieg eines institutionellen Schwergewichts wie JPMorgan wird am Markt als klares Vertrauenssignal gewertet. Charttechnisch ist die Rückeroberung der Marke von vier australischen Dollar bedeutsam – der zuvor gebrochene Widerstand wurde zurückgewonnen. Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: DroneShield gilt als ausgesprochen volatiler Wert, die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Wochen zeigen, wie schnell sich die Richtung wieder drehen kann.