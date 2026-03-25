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    Big Money greift wieder zu

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    JPMorgan kauft 48,8 Millionen Anteile – DroneShield-Aktie explodiert um 19 %

    Nach dem Ausstieg im Januar kehrt die US-Bank als Großaktionär zurück. Die Aktie zieht sofort zweistellig an. Der Markt wertet den Einstieg als klares Signal.

    Für Sie zusammengefasst
    Big Money greift wieder zu - JPMorgan kauft 48,8 Millionen Anteile – DroneShield-Aktie explodiert um 19 %
    Foto: DroneShield

    JPMorgan ist erneut bei DroneShield eingestiegen – und der Markt reagiert sofort. Der US-Bankgigant hält seit dem 20. März 48,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten, was einem Anteil von 5,29 Prozent entspricht und JPMorgan damit wieder zum Großaktionär macht. Denn die Bank war in der Vergangenheit bereits mehrfach ein- und wieder ausgestiegen – zuletzt war JPMorgan im Januar 2026 unter die Meldeschwelle gefallen. Die Aktie sprang daraufhin am Mittwoch in Sydney um 19,33 Prozent auf 4,26 australische Dollar – ein Großteil der Verluste der vergangenen Tage wurde damit in kürzester Zeit aufgeholt. Ein typisches Muster für diesen hoch volatilen Wert.

    Der Einstieg eines institutionellen Schwergewichts wie JPMorgan wird am Markt als klares Vertrauenssignal gewertet. Charttechnisch ist die Rückeroberung der Marke von vier australischen Dollar bedeutsam – der zuvor gebrochene Widerstand wurde zurückgewonnen. Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: DroneShield gilt als ausgesprochen volatiler Wert, die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Wochen zeigen, wie schnell sich die Richtung wieder drehen kann.

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    Fundamental operiert das Unternehmen in einem stark wachsenden Umfeld. DroneShield entwickelt KI-gestützte Systeme zur Erkennung und Abwehr feindlicher Drohnen – eine Technologie, deren Nachfrage durch Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine massiv gestiegen ist.

    Der weltweite Markt für Drohnenabwehr-Systeme soll bis 2028 die Fünf-Milliarden-US-Dollar-Marke überschreiten. Zuletzt sicherte sich DroneShield einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über zehn Millionen US-Dollar für die Lieferung seines DroneSentry-X-Systems – der bislang größte Einzelauftrag des Unternehmens in den USA. Das Management bekräftigte kürzlich die Jahresprognose und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 40 bis 50 Prozent. Der Auftragsbestand liegt bei über 50 Millionen US-Dollar und bietet Planungssicherheit bis 2027. Die Bewertung bleibt jedoch ambitioniert – die Aktie ist und bleibt ein spekulativer Wert mit erheblichen Chancen, aber ebenso hohen Risiken.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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