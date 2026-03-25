Trump setzt auf Iran-Friedensplan – Kospi und Nikkei mit Kurssprung

Besonders deutlich fiel die Reaktion in Südkorea aus: Der Leitindex Kospi sprang um bis zu 2,8 Prozent, während der technologieorientierte Kosdaq rund 2,6 Prozent gewann.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch kräftig zugelegt, nachdem Signale aus Washington auf eine mögliche Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hindeuteten.

Vor allem Technologiewerte gehörten zu den größten Gewinnern. Der Halbleiterhersteller SK Hynix legte um mehr als 5 Prozent zu.

Auch Japan verzeichnete starke Zugewinne – der Nikkei 225 stieg um rund 2,9 Prozent, während der breitere Topix um etwa 2,4 Prozent zulegte.

In Australien kletterte der S&P/ASX 200 um rund 2 Prozent. Auch in China setzte sich die positive Entwicklung fort. Der Shanghai Composite Index stieg um 1,08 Prozent, während der Shenzhen Component um 1,9 Prozent zulegte. In Hongkong gewann der Hang Seng Index 1,14 Prozent.

Trump spricht von Verhandlungen

Auslöser der positiven Marktreaktion waren Friedenspläne von Trump. Der Präsident erklärte, die USA befänden sich "derzeit in Verhandlungen" mit dem Iran und deutete an, dass Teheran an einem Friedensabkommen interessiert sei. Gleichzeitig stellte er klar, dass geplante Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur vorerst ausgesetzt wurden.

Washington soll dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beilegung des Konflikts übermittelt haben. Dieser soll unter anderem Vorschläge zu Irans Raketen- und Atomprogramm sowie zur Sicherung der strategisch wichtigen Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus umfassen.

Unklar bleibt, ob Israel, das gemeinsam mit den USA militärische Ziele im Iran angreift, den vorgeschlagenen Friedensplan unterstützt.

Ölpreise fallen deutlich

Die Aussicht auf eine Entspannung wirkte sich unmittelbar auf die Rohstoffmärkte aus. Die Preise für US-Rohöl (WTI) brachen um etwa 4 Prozent ein und fielen unter die Marke von 89 US-Dollar pro Barrel. Im Gegenzug zog der Goldpreis an und stieg um mehr als 2 Prozent in Richtung 4.600 US-Dollar.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



