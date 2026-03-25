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    Auftragseingang im Bauhauptgewerbe gesunken

    Wirtschaft - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe gesunken
    Foto: Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt um 5,1 Prozent gesunken.

    Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, nahm der Auftragseingang im Januar 2026 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 5,0 Prozent und im Tiefbau um 5,1 Prozent ab. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von November 2025 bis Januar 2026 um 2,8 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: -5,8 Prozent; Tiefbau: 0,0 Prozent).

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Januar 2026 um 4,3 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 6,9 Prozent und im Tiefbau um 2,0 Prozent ab. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 3,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

    Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Januar 2026 um 7,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 5,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 Prozent auf rund 537.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Auftragseingang im Bauhauptgewerbe gesunken Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt um 5,1 Prozent gesunken.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch …
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