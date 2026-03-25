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    Verdienste in vielen Handwerksberufen unter dem Durchschnitt

    Wirtschaft - Verdienste in vielen Handwerksberufen unter dem Durchschnitt
    Foto: Graffiti-Entfernung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vollzeitbeschäftigte mit anerkannter Berufsausbildung in Deutschland haben im April 2025 durchschnittlich 4.125 Euro brutto verdient. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, verdienten Beschäftigte in Ausbildungsberufen des Handwerks dagegen häufig unterdurchschnittlich.

    So erhielten vollzeitbeschäftigte Maurer durchschnittlich 3.910 Euro. Friseure verdienten durchschnittlich 2.470 Euro und somit über 1.500 Euro weniger als der Durchschnitt aller Beschäftigten mit Ausbildungsabschluss. Werkzeugmechaniker verdienten im April 2025 mit 4.179 Euro brutto hingegen leicht überdurchschnittlich und damit mehr als anderthalbmal so viel wie Friseure (2.470 Euro). Alle Angaben beziehen sich auf abhängig Beschäftigte, nicht auf Selbstständige.

    Die Wahl des Berufs ist nicht der einzige Einflussfaktor auf den Verdienst. Höhere Bildungsabschlüsse führen im Regelfall auch zu höheren Verdiensten der Beschäftigten. Im April 2025 erhielten Vollzeitbeschäftigte ohne einen beruflichen Ausbildungsabschluss durchschnittlich 3.432 Euro und damit rund 693 Euro weniger als Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung (4.125 Euro).

    Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss vorweisen konnte, kam im Durchschnitt auf 5.405 Euro und damit auf 621 Euro mehr als der Gesamtdurchschnitt aller Personen (mit und ohne Bildungsabschluss). Mit einem Bachelorabschluss betrug der Verdienst 5.289 Euro, während mit einem Masterabschluss rund 1.730 Euro mehr erzielt wurden (7.019 Euro). Bei promovierten oder habilitierten Beschäftigten lag der durchschnittliche Verdienst bei 9.476 Euro.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Verdienste in vielen Handwerksberufen unter dem Durchschnitt Vollzeitbeschäftigte mit anerkannter Berufsausbildung in Deutschland haben im April 2025 durchschnittlich 4.125 Euro brutto verdient. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, verdienten …
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