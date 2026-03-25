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    Großbritannien

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    Inflation verharrt auf 3 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate Februar unverändert bei 3,0 Prozent
    • Niedrigster Stand seit März 2025 über 2 Prozent
    • Kerninflation stieg auf 3,2 Prozent von 3,1 Prozent
    Großbritannien - Inflation verharrt auf 3 Prozent
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation im Februar wie erwartet nicht verändert. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich wie im Monat zuvor um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

    Damit bleibt die Teuerung in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft auf dem niedrigsten Wert seit März 2025. Allerdings liegt sie immer noch deutlich über der von der britischen Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Die Preisdaten zeigen die Entwicklung im Februar, also bevor die Folgen des Iran-Kriegs zu einem starken Anstieg der Preise für Rohöl und Erdgas geführt haben. Im März wird daher allgemein mit steigenden Inflationsraten gerechnet.

    Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise im Februar um 0,4 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet. In dieser Betrachtung haben die Statistiker die Kosten für Bekleidung als stärkster Preistreiber ausgemacht. Dagegen haben sinkende Preise für Kraftstoffe die allgemeine Teuerung gebremst.

    Eine kleine Überraschung aber gab es beim Blick auf die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Hier meldete das Statistikamt einen Anstieg der Jahresrate auf 3,2 Prozent von zuvor 3,1 Prozent. Analysten hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet./jkr/stk





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