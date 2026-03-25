BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im vierten Quartal habe es bei dem Internetdienstleister kaum Anzeichen für disruptive Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz gegeben, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Die Anzahl neu gewonnener Kunden bleibe beeindruckend./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (25. März 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

