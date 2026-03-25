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    2G Energy AG steigert Neuanlagen-Umsatz auf 230 Mio. € (+11%)

    2G startet 2025 mit kräftigem Wachstum, stabilem Servicegeschäft und starkem Auslandsschub – und bestätigt ambitionierte Ziele bis 2026 trotz ERP-Umstellung.

    2G Energy AG steigert Neuanlagen-Umsatz auf 230 Mio. € (+11%)
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufiger Konzernumsatz 2025: ca. 398 Mio. € (Vj. 375,6 Mio., +6%).
    • Umsatz Neuanlagen 2025: ca. 230 Mio. € (Vj. 207,3 Mio., +11%).
    • Serviceumsatz trotz ERP-Umstellung stabil auf Vorjahresrekord: ca. 169 Mio. € (Vj. 168,3 Mio.).
    • Auslandsgeschäft erreicht erstmals Inlandsniveau: Ausland ca. 198 Mio. €, Inland ca. 200 Mio. € (Auslandswachstum +19%).
    • 2G ist in zahlreichen US-Rechenzentrumsprojekten sowie in Planung von Gas-Reservekraftwerken in Deutschland involviert; erwartet signifikante Anzahlungen und erste US-Auslieferungen H2/2026.
    • Vorstand bestätigt Umsatzprognose 2026 von 440–490 Mio. € (entspricht traditionellem ~10%-Wachstum plus Inflation); ERP-Umstellung führt zu Verzögerungen bei Veröffentlichungen.

    Der nächste wichtige Termin, Metzler Small Cap Days, bei 2G ENERGY ist am 15.04.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,46 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,65EUR das entspricht einem Minus von -2,04 % seit der Veröffentlichung.


    2G ENERGY

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    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N





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