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    FRIWO: Jahresziele 2025 erreicht – Ergebnis- und Finanzstärke gesteigert

    FRIWO meldet einen klaren Turnaround: Jahresziele 2025 erreicht, Profitabilität gesteigert und Bilanz gestärkt – der Konzern startet finanziell saniert in die nächste Phase.

    FRIWO: Jahresziele 2025 erreicht – Ergebnis- und Finanzstärke gesteigert
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • FRIWO hat seine Jahresziele für 2025 erreicht, mit einem Konzernumsatz von 77,4 Mio. Euro innerhalb des Zielkorridors von 75 bis 85 Mio. Euro.
    • Das bereinigte vergleichbare EBIT übertraf die Prognose und wurde positiv, was auf Effizienzsteigerungen und einen vorteilhafteren Produktmix zurückzuführen ist.
    • Die finanzielle Sanierung wurde nach einem Portfolioumbau erfolgreich abgeschlossen, die Eigenkapitalquote stieg auf über 30 % (Vorjahr: 5,3 %).
    • Das Unternehmen verzeichnete eine deutliche Ergebnisverbesserung, inklusive positiver Einmaleffekte aus Veräußerungen, und erreichte im Konzernergebnis einen positiven Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
    • Die Mitarbeiterzahl sank zum Jahresende auf 866, wobei rund 90 % in Vietnam tätig sind, im Vergleich zu 1.206 Ende 2024.
    • FRIWO plant die Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses und weiterer Details am 23. April 2026, mit einer Präsentation im Conference Call.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei FRIWO ist am 23.04.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.


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    ISIN:DE0006201106WKN:620110





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