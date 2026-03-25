Fairchild Gold übernimmt Golden Arrow – Entwicklungsschub für Nevada-Projekt

Nun ist der Deal also in trockenen Tüchern: Wie der auf Nevada fokussierte Explorer Fairchild Gold (WKN A3D1D5 / TSXV FAIR) nämlich gerade bekannt gab, hat man jetzt nämlich eine definitive Vereinbarung zur Übernahme des Gold- und Silberprojekts Golden Arrow unterzeichnet!

Demzufolge erhält der Besitzer des Projekts, Emergent Metals, das bereits über eine Ressource von 296.000 Unzen Gold sowie 4,36 Mio. Unzen Silber verfügt:

600.000 USD in bar, wovon 250.000 USD zuvor in Form einer nicht rückzahlbaren Anzahlung geleistet wurden;

12.500.000 Stammaktien;

3.500.000 USD Nennbetrag der Schuldverschreibung, vorbehaltlich einer Vorfälligkeitsklausel, wonach (i) das Unternehmen 500.000 USD des Nennbetrags unverzüglich nach Abschluss einer Finanzierung durch das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von mindestens 3.000.000 USD zurückzahlt, und (ii) das Unternehmen 2.500.000 USD des Nennbetrags innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Abschlussdatum zurückzahlt, woraufhin der Restbetrag der Schuldverschreibung verfällt und das Sicherungsrecht erlischt; und

eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 0,5 % auf das Grundstück, vorbehaltlich üblicher Rückkaufbestimmungen

Das Unternehmen ist außerdem verpflichtet, bei Abschluss der Transaktion eine Rekultivierungskaution in Höhe von ca. 40.000 US-Dollar zu hinterlegen.

Die Golden Arrow-Liegenschaft profitiert in der Walker-Lane-Shear-Zone, östlich von Tonopah und unweit der seit langen Jahren produzierenden Goldmine Round Mountain des Branchenriesen Kinross. Es handelt sich um ein fortgeschrittenes Gold- und Silberprojekt mit zwei Kernzonen, Gold Coin und Hidden Hill, das geologisch betrachtet am Westrand der Kawich-Caldera in einem vulkanischen Feld liegt. Typisch sind epithermale Gold-Silber-Systeme mit struktureller Kontrolle – ein Setting, das großvolumige, disseminierte Mineralisierung ebenso zulässt wie höhergradige Adern. Neben den bekannten Ressourcenkörpern liegen mehrere größere Zielgebiete und Step-out-Möglichkeiten vor, die bisher nur begrenzt getestet wurden.

Fortgeschrittener Genehmigungsprozess

Ein weiterer Pluspunkt von Golden Arrow ist die bestehende Genehmigungsbasis: Ein früherer Plan-of-Operations und eine Environmental Assessment des US-Bureau of Land Management erlauben nämlich bereits bis zu ca. 73 Kilometer an Bohrungen. Damit kann Fairchild Gold nach Abschluss der Transaktion schnell in ein Arbeitsprogramm starten – von geologischer Kartierung und Probenahme über Geophysik bis zu Step-out-Bohrungen an Gold Coin und Hidden Hill sowie in bislang wenig erkundeten Bereichen im Süden und Westen des Areals.

Unserer Ansicht nach setzt die jetzt fest gezurrte Übernahme von Golden Arrow einen markanten Punkt in der Nevada-Strategie von Fairchild Gold. Die Kombination aus historischer Ressourcenbasis, genehmigtem Bohrkontingent und Lage in einem produktiven Distrikt deutet auf eine zügige weitere Entwicklung des Projekts zumal Executive Chairman Nikolas Perrault schon vor einiger Zeit im Goldinvest-Interview betonte, dass man Golden Arrow nicht als Explorations- sondern als Entwicklungsprojekt betrachtet, das schon jetzt eine Mine sein könne!

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