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    Zieht BYD und Xiaomi davon

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    +14 % und Kaufsignal: Darum geht diese China-Aktie jetzt durch die Decke!

    Die Anteile von Meituan verteuern sich am Mittwoch deutlich zweistellig. Regierungsbehörden haben zu einem Ende des ruinösen Preiskrieges aufgerufen.

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    Zieht BYD und Xiaomi davon - +14 % und Kaufsignal: Darum geht diese China-Aktie jetzt durch die Decke!
    Foto: DALL·E

    Meituan explodiert: Mit +13,9 Prozent einsame Spitze im Hang-Seng-Index

    Nur einen Tag vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen geht die Aktie des chinesischen E-Commerce-Spezialisten und Essenslieferanten Meituan durch die Decke. Die Anteile verteuerten sich am Handelsplatz in Hongkong um 13,9 Prozent und führten damit den Leitindex Hang Seng an, der sich angetrieben von neuen Friedenshoffnungen im Nahen Osten um 0,9 Prozent verteuerte.

    Auch an deutschen Handelsplätzen war die Aktie zur Wochenmitte gefragt. Bei Lang & Schwarz betrugen die Kursgewinne 15,3 Prozent (Stand: 09:35 Uhr MEZ). Damit verteuerte sich das in den vergangenen Monaten von starken Verlusten gebeutelte Papier unter überdurchschnittlich hohen Handelsumsätzen auf den höchsten Stand seit Mitte Februar, womit die die Aktie einen Boden gefunden haben könnte.

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    Peking will gegen Preisdumping bei Essenslieferungen vorgehen

    Ursache für den starken Kursanstieg ist eine Meldung der staatlichen Zeitung Economic Daily, wonach chinesische Regierungsbehörden ein Ende des Preiskampfes gefordert haben.

    Im Bemühen um neues Umsatzwachstum und Marktanteile haben sich Konzerne wie Meituan, JD.com und Baidu aber auch andere in der Vergangenheit gegenseitig bei den Preisen unterboten, was zu sinkenden operativen Margen und rückläufigen Unternehmensgewinnen geführt hat.

    Dass der Zeitungsartikel am Mittwoch so große Wirkung entfaltet hat, wird damit begründet, dass die staatliche Marktregulierungsbehörde (SAMR) den Artikel nach seiner Veröffentlichung auch auf ihrer Seite geteilt hat, was für behördliche Unterstützung des Aufrufes spricht.

    In dem Artikel hieß es unter anderem: "Die gesamte Branche ist in einen Teufelskreis aus Verlusten geraten im Versuch, Marktanteile zu gewinnen, was letztendlich dazu geführt hat, den allgemeinen Trend der Konsumerholung zu verlangsamen." Die chinesische Regierung ist angesichts der anhaltenden Wachstumskrise und wachsenden internationalen Handelshemmnissen darum bemüht, den Binnenkonsum zu stärken und die heimischen Verbraucherausgaben anzukurbeln.

    Meituan Registered (B)

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    ISIN:KYG596691041WKN:A2N5NRIndikator:SMA 50 Tage

    Meituan beendet Verlustserie, Aktie mit erstem Kaufsignal

    Von der Meldung profitierte nicht nur die Meituan-Aktie, sondern auch die Anteile anderer Wettbewerber. JD.com legte um 4,9 Prozent zu, Alibaba verteuerte sich um 4,6 Prozent. Nicht profitieren konnten hingegen Baidu (-0,5 Prozent) und Tencent (-1,7 Prozent), das eine Beteiligung an Meituan hält und über seine Super-App WeChat ebenfalls Essenslieferungen anbietet.

    Für Meituan könnte der Kurssprung zum charttechnischen Befreiungsschlag werden. Zum ersten Mal seit Mitte Januar kann die Aktie über die 50-Tage-Linie klettern, womit ein erstes prozyklisches Kaufsignal vorliegt. Für die Aussicht auf eine dauerhafte Trendwende muss die seit Oktober 2024 überwiegend mit Verlusten handelnde Aktie allerdings auch die 200-Tage-Linie hinter sich lassen, die aktuell bei rund 11,40 Euro verläuft.

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    Fazit: Jetzt müssen Worten Taten folgen

    Was der Kursanstieg vom Mittwoch wert ist, müssen die schon am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen beweisen. Zwar ist Meituan in der Vergangenheit stark gewachsen, konnte davon ertragsseitig jedoch nicht profitieren, weil der jetzt von Behörden adressierte Preiskampf zu einer negativen operativen Marge geführt hat.

    Damit ein Rebound der Aktie eine dauerhafte Chance hat, müssen mindestens zwei Dinge vorliegen. Erstens müssen die Regierungsbehörden genauere Maßnahme vorstellen, wie sie gegen den Preiskampf vorgehen wollen. Und zweitens muss auch Meituan selbst überzeugende Schritte ergreifen, seine Margen zu stärken und wieder profitabel zu werden.

    Gelingt das, könnte Meituan vor starken Kursgewinnen stehen, da die Umsatzbasis mit über 50 Milliarden US-Dollar inzwischen von beachtlicher Größe ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Meituan Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,88 % und einem Kurs von 9,844EUR auf Tradegate (25. März 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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