Arm-Aktie im Höhenflug nach Milliarden-Prognose durch eigenen KI-Chip

Die Arm -Aktie legte infolgedessen im nachbörslichen Handel über 8 Prozent zu.

Die Aktie des Chipdesigners Arm Holdings hat nachbörslich kräftig zugelegt. Auslöser war eine ambitionierte Langfristprognose von CEO Rene Haas, der dem Unternehmen bis 2031 einen massiven Umsatzsprung in Aussicht stellt – getragen von der Einführung eines neuen, eigens entwickelten KI-Chips.

15 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einem einzigen Chip

Im Zentrum der Euphorie steht Arms erster selbst entwickelter Chip. Dieser soll laut Haas bis 2031 jährlich rund 15 Milliarden US-Dollar einspielen. Insgesamt peilt der Konzern einen Jahresumsatz von 25 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 9 US-Dollar an – ein massiver Sprung gegenüber den rund 4 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2025.

Der neue Prozessor wurde auf einem Event in San Francisco vorgestellt. Als erster Großkunde wurde Meta präsentiert.

Arm wird zum direkten Chipanbieter

Mit dem neuen Produkt verlässt Arm teilweise seine traditionelle Rolle. Bislang lizenzierte das Unternehmen vor allem Chip-Architekturen an Hersteller und kassierte Lizenzgebühren. Nun tritt der Konzern selbst als Anbieter fertiger Chips auf.

Finanzchef Jason Child sieht darin eine große Chance. Der neue Chip werde mit einer Bruttomarge von etwa 50 Prozent verkauft und eröffne zusätzliche Märkte. "Das erweitert unseren adressierbaren Markt erheblich und schafft neue Gewinnpotenziale", erklärte Child.

KI-Boom treibt Nachfrage nach CPUs

Ein zentraler Treiber der neuen Strategie ist der Boom rund um agentische KI.

Haas erwartet in diesem Umfeld eine Vervierfachung der Nachfrage nach klassischen Prozessoren (CPUs). "Wir könnten diese Entwicklung sogar unterschätzen", sagte er. "Die Nachfrage ist vermutlich noch höher, als wir derzeit annehmen."

Wachsender Einfluss im KI-Ökosystem

Arm berichtete zudem von wachsender Dynamik bei Partnerschaften. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern zählen unter anderem OpenAI, SAP und Cloudflare.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Arm seine Präsenz im Rechenzentrumsmarkt ausgebaut. Mit der Neoverse-Plattform gelang der Einstieg in die Konkurrenz zu x86-Prozessoren von Branchengrößen. Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft setzen inzwischen auf Arm-basierte Designs für eigene KI-Chips.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 126,8EUR auf Tradegate (25. März 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.





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