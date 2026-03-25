Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt

Calgary, Kanada – 25. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien auf den OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten aufgenommen wurden und unter dem Symbol „MKTSF“ gehandelt werden.

Der OTCQB Venture Market ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. für aufstrebende und unternehmerische Unternehmen betrieben wird, die ihre Finanzberichterstattung ordnungsgemäß erfüllen und sich jährlichen Überprüfungen sowie Anforderungen an die Managementzertifizierung unterziehen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Uplisting auf den OTCQB seine Sichtbarkeit für US-Investoren erhöhen und seinen Aktionären eine verbesserte Liquidität und Transparenz bieten wird.

Veränderungen im Board

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Paul McKenzie mit Wirkung zum 20. März 2026 aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Das Unternehmen dankt Herrn McKenzie für seine Beiträge und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Gewährung von aktienbasierten Vergütungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans (der „Plan“) insgesamt 250.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens gewährt hat. 50.000 Optionen werden bei Gewährung unverfallbar und 200.000 Optionen werden in zwei gleichen Tranchen von jeweils 100.000 Optionen am 6. und 12. Monat nach Gewährung unverfallbar. Von den gewährten Optionen wurden 225.000 Optionen an leitende Angestellte und Direktoren gewährt. Die Optionen sind gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) zu einem Preis von 0,31 $ pro Aktie ausübbar und haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Plans und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.250.000 Restricted Share Units (die „RSUs“) gewährt. Die RSUs wurden gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt und unterliegen den Bedingungen des Plans sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.