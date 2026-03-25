    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProspect Prediction Markets AktievorwärtsNachrichten zu Prospect Prediction Markets
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt

    Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Calgary, Kanada – 25. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien auf den OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten aufgenommen wurden und unter dem Symbol „MKTSF“ gehandelt werden.

     

    Der OTCQB Venture Market ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. für aufstrebende und unternehmerische Unternehmen betrieben wird, die ihre Finanzberichterstattung ordnungsgemäß erfüllen und sich jährlichen Überprüfungen sowie Anforderungen an die Managementzertifizierung unterziehen.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Uplisting auf den OTCQB seine Sichtbarkeit für US-Investoren erhöhen und seinen Aktionären eine verbesserte Liquidität und Transparenz bieten wird.

     

    Veränderungen im Board

     

    Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Paul McKenzie mit Wirkung zum 20. März 2026 aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Das Unternehmen dankt Herrn McKenzie für seine Beiträge und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

     

    Gewährung von aktienbasierten Vergütungen

     

    Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans (der „Plan“) insgesamt 250.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens gewährt hat. 50.000 Optionen werden bei Gewährung unverfallbar und 200.000 Optionen werden in zwei gleichen Tranchen von jeweils 100.000 Optionen am 6. und 12. Monat nach Gewährung unverfallbar. Von den gewährten Optionen wurden 225.000 Optionen an leitende Angestellte und Direktoren gewährt. Die Optionen sind gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) zu einem Preis von 0,31 $ pro Aktie ausübbar und haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Plans und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

     

    Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.250.000 Restricted Share Units (die „RSUs“) gewährt. Die RSUs wurden gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt und unterliegen den Bedingungen des Plans sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt Calgary, Kanada – 25. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien auf den OTCQB Venture Market in den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     