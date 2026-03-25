Merck vor Milliarden-Schlag: Kommt jetzt der nächste Biotech-Coup?

Merck steht kurz vor dem Abschluss eines rund 6 Milliarden US-Dollar schweren Deals zur Übernahme von Terns Pharmaceuticals, wie S&P Capital IQ berichtet. Das Unternehmen möchte damit seine Produktpipeline stärken, da der Patentschutz für das Blockbuster-Onkologiemedikament Keytruda ausläuft. Merck hat in letzter Zeit verstärkt Akquisitionen getätigt, um sich auf den bevorstehenden Patentablauf von Keytruda vorzubereiten, der voraussichtlich 2028 erfolgen wird und jährlich 30 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert.

Merck übernahm im vergangenen Jahr den Atemwegsmedikamentenhersteller Verona Pharma für 10 Milliarden US-Dollar und das Grippepräventions-Biotech-Unternehmen Cidara Therapeutics für 9,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat sich als der aggressivste Biotech-Aufkäufer hervorgetan, während die gesamte Pharmabranche mit geschätzten Umsatzeinbußen von 320 Milliarden US-Dollar durch auslaufende Patente bis 2030 zu kämpfen hat.