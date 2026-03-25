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    Merck plant Milliarden-Deal

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    Merck vor Milliarden-Schlag: Kommt jetzt der nächste Biotech-Coup?

    Merck steht offenbar vor dem nächsten Milliarden-Deal. Hinter der möglichen Terns-Übernahme steckt weit mehr als nur ein Zukauf.

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    Merck plant Milliarden-Deal - Merck vor Milliarden-Schlag: Kommt jetzt der nächste Biotech-Coup?
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Merck steht kurz vor dem Abschluss eines rund 6 Milliarden US-Dollar schweren Deals zur Übernahme von Terns Pharmaceuticals, wie S&P Capital IQ berichtet. Das Unternehmen möchte damit seine Produktpipeline stärken, da der Patentschutz für das Blockbuster-Onkologiemedikament Keytruda ausläuft. Merck hat in letzter Zeit verstärkt Akquisitionen getätigt, um sich auf den bevorstehenden Patentablauf von Keytruda vorzubereiten, der voraussichtlich 2028 erfolgen wird und jährlich 30 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert.

    Merck übernahm im vergangenen Jahr den Atemwegsmedikamentenhersteller Verona Pharma für 10 Milliarden US-Dollar und das Grippepräventions-Biotech-Unternehmen Cidara Therapeutics für 9,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat sich als der aggressivste Biotech-Aufkäufer hervorgetan, während die gesamte Pharmabranche mit geschätzten Umsatzeinbußen von 320 Milliarden US-Dollar durch auslaufende Patente bis 2030 zu kämpfen hat.

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    Die Gespräche zwischen Merck und Terns befanden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, und eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erzielt werden, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Übernahme von Terns wäre eine Wette auf die frühe Entwicklungsphase der Therapie von chronischer myeloischer Leukämie (CML) durch das kalifornische Biotech-Unternehmen. CML ist eine seltene Krebsart, die Blutbahn und Knochenmark befällt und durch eine Genmutation verursacht wird.       

    Terns Pharmaceuticals

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    Die Aktie von Merck ist am Mittwoch (10:30 Uhr, MEZ) 1,44 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 105,5 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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