Disruptive Technik am Horizont!

Viele Unternehmen möchten am Markt für Halbleiter-Lithografie teilnehmen. Der derzeitige Marktführer ASML aus den Niederlanden dominiert das Feld mit Maschinen, die mehr als 300 Millionen Euro pro Stück kosten. Bislang gelingt es nur ASML, eine Auflösung von 1,4 bis 1 Nanometer auf dem Chip zu erreichen. Lace, ein von Microsoft unterstütztes Start-up mit Sitz in Norwegen, hat 40 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung einer Technologie aufgebracht, die bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern ermöglichen könnte. Der von Lace für die Chipproduktion verwendete Helium-Atomstrahl ist etwa so breit wie ein einzelnes Wasserstoffatom, also 0,1 Nanometer. Mit dieser Technologie könnten Chiphersteller Wafer mit nahezu atomarer Auflösung drucken.

Das seit 2003 andauernde Wachstum des Aktienkurses von ASML hat sich seit Ende 2021 abgeflacht. So ging der Kurs vom Hoch am 19. November 2021 bei 777,50 Euro auf 375,75 Euro am 13. Oktober 2022 zurück. Gründe waren im Rückgang der globalen Chipnachfrage nach den Pandemiespitzen und den zunehmenden Exportkontrollen zu finden. Kontinuierliche Innovationen und die daraus resultierenden Bestellungen der Kunden führten bis zum Rekordhoch am 11. Juli 2024 bei 1.021,80 Euro. Zusätzliche Exportrestriktionen und eine Sättigung bei Großaufträgen führten zu einer weiteren Korrektur bis zum 8. April 2025. Aktuell notiert die Aktie nach einem Rücksetzer auf 512,00 Euro wieder bei 1.201,60 Euro. Das Allzeithoch bei 1.312,80 Euro wurde am 25. Februar 2026 markiert. Lithografie mittels Partikelstrahl scheint neben der Verkleinerung der Chipstruktur auch technisch weniger aufwendig zu sein, was den Preis einer Produktionsmaschine drücken könnte. So ist ASML gefordert, auch für diese Technologie Forschungsgelder zu reservieren. Aktuell ist ASML noch State of the Art und generiert steigende Umsätze. Mittel- bis langfristig könnte die neue Technik jedoch eine Disruption auslösen, was die Marktteilnehmer kurzfristig zu einem Verkauf der ASML-Papiere veranlassen könnte. Fundamental betrachtet liegt auch das erwartete KGV 2026 für einen Maschinenhersteller bei 37,79 eher an der Obergrenze.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Im Vergleich zu anderen Maschinenbauunternehmen zeigt die Performance von ASML jedoch eine deutlich bessere Entwicklung. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JZ23EB) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der ASML Holding in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,84 profitieren. Das Ziel sei bei 975,40 Euro angenommen (50,20 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 1.335,80 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 14,16 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JZ23EB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 27,30 – 27,31 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 1 491,78 Euro Basiswert: ASML Holding NV KO-Schwelle: 1 491,78 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.201,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 50,20 Euro Hebel: 3,84 Kurschance: + 84 Prozent Quelle J.P. Morgan

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