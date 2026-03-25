JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon von 16,70 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur vollen Transparenz gemäß der Vorschriften der Regulierungsperiode 5 (RP5) für Strom- und Gasnetze in Deutschland sei es noch ein weiter Weg, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für das Energieunternehmen. Seine Prognosen für den Nettogewinn 2026 bis 2030 lägen nun 4 Prozent unter seinen bisherigen Schätzungen, aber seien somit in Einklang gebracht mit den Angaben von Eon selbst./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 18,87EUR auf Tradegate (25. März 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,40

Kursziel alt: 16,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,40 € , was einem Rückgang von -7,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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