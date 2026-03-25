Jefferies belässt Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 25,88 auf Tradegate (25. März 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -24,68 %/+14,78 % bedeutet.