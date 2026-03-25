DeepL Voice von 96 % der Sprachexperten bevorzugt - höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bei gesprochenen Übersetzungen im Vergleich zu führenden Wettbewerbern

KÖLN, Deutschland, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- DeepL , ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ergebnisse einer unabhängigen Benchmark-Studie veröffentlicht. Darin wurden die Qualität und Stabilität von KI-Sprachübersetzungen in Echtzeit sowie Untertiteln in Meetings auf den Plattformen Google Meet, Microsoft Teams und Zoom bewertet.

Neue Studie zeigt: DeepL Voice liefert im Vergleich zu Google Meet, Microsoft Teams und Zoom höhere Übersetzungsqualität und stabilere Live-Untertitel in Meetings über 14 Sprachkombinationen hinweg.

Da mehrsprachige Meetings für globale Teams zunehmend zur Routine gehören, setzen Unternehmen KI-Sprachtechnologie ein, um die Zusammenarbeit, Kundengespräche und Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Die von DeepL beauftragte und von Slator – einer führenden Quelle für Forschung und Marktanalysen im Bereich Übersetzung, Lokalisierung, Dolmetschen und KI-Sprachlösungen – unabhängig durchgeführte Studie zeigt, dass DeepL Voice sowohl bei der Übersetzungsqualität als auch bei der Stabilität von Untertiteln die höchsten Werte erzielt und die in Google Meet, Microsoft Teams und Zoom integrierten Funktionen übertrifft.

In geschäftskritischen Situationen – von Verkaufsgesprächen bis zu internen Strategiemeetings – können schon kleine Übersetzungsfehler oder instabile Untertitel den Gesprächsfluss verlangsamen, Verwirrung stiften oder wichtige Entscheidungen gefährden. Angesichts der zunehmenden Globalisierung hat sich KI-gestützte Übersetzung zu einer notwendigen Infrastruktur entwickelt. Deren Stärke hängt von zwei Faktoren ab: der Übersetzungsqualität und der Stabilität der Live-Untertitel.

Zentrale Studienergebnisse: