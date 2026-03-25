DeepL Voice von 96 % der Sprachexperten bevorzugt - höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bei gesprochenen Übersetzungen im Vergleich zu führenden Wettbewerbern
Neue Studie zeigt: DeepL Voice liefert im Vergleich zu Google Meet, Microsoft Teams und Zoom höhere Übersetzungsqualität und stabilere Live-Untertitel in Meetings über 14 Sprachkombinationen hinweg.
KÖLN, Deutschland, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ergebnisse einer unabhängigen Benchmark-Studie veröffentlicht. Darin wurden die Qualität und Stabilität von KI-Sprachübersetzungen in Echtzeit sowie Untertiteln in Meetings auf den Plattformen Google Meet, Microsoft Teams und Zoom bewertet.
Da mehrsprachige Meetings für globale Teams zunehmend zur Routine gehören, setzen Unternehmen KI-Sprachtechnologie ein, um die Zusammenarbeit, Kundengespräche und Entscheidungsprozesse zu unterstützen.
Die von DeepL beauftragte und von Slator – einer führenden Quelle für Forschung und Marktanalysen im Bereich Übersetzung, Lokalisierung, Dolmetschen und KI-Sprachlösungen – unabhängig durchgeführte Studie zeigt, dass DeepL Voice sowohl bei der Übersetzungsqualität als auch bei der Stabilität von Untertiteln die höchsten Werte erzielt und die in Google Meet, Microsoft Teams und Zoom integrierten Funktionen übertrifft.
In geschäftskritischen Situationen – von Verkaufsgesprächen bis zu internen Strategiemeetings – können schon kleine Übersetzungsfehler oder instabile Untertitel den Gesprächsfluss verlangsamen, Verwirrung stiften oder wichtige Entscheidungen gefährden. Angesichts der zunehmenden Globalisierung hat sich KI-gestützte Übersetzung zu einer notwendigen Infrastruktur entwickelt. Deren Stärke hängt von zwei Faktoren ab: der Übersetzungsqualität und der Stabilität der Live-Untertitel.
Zentrale Studienergebnisse:
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DeepL Voice führt bei der Übersetzungsqualität in der menschlichen Bewertung und erreicht einen Qualitäts-Score von 96,4/100 für DeepL Voice for Zoom und 96,3/100 für
DeepL Voice for Teams, verglichen mit 87–89 bei den anderen Plattformen.
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DeepL Voice reduziert schwerwiegende Fehler signifikant und senkt die Rate kritischer Übersetzungsfehler im Vergleich zu anderen Plattformen um durchschnittlich 76 %.
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DeepL Voice liefert in 79 % der Fälle vollständig korrekte Übersetzungssegmente, verglichen mit 42 % bei den anderen Tools.
- DeepL Voice verbessert die Stabilität der Untertitel und erreicht in der automatisierten Frame-Level-Analyse von Slator Stabilitätswerte von 88,6/100 (DeepL Voice for Zoom) bzw. 85,8/100 (DeepL Voice for Teams).